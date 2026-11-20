Pe scurt: Lansarea GTA VI a umplut nu doar consolele, ci și cererile de concediu. În Miami, tricourile unei colaborări cu echipa de baschet Heat s-au epuizat în aproximativ 90 de minute.

Grand Theft Auto VI a generat venituri estimate la 2,36 miliarde de dolari în mai puțin de 24 de ore, din aproximativ 24,58 milioane de achiziții, potrivit Mediafax.

Noul joc al Rockstar Games ar putea stabili un record pentru industria divertismentului, cu încasări estimate la aproape triplul celor obținute de GTA V în prima zi.

Datele Sensor Tower, citate de Reuters, includ atât precomenzile și achizițiile din ziua lansării. Aproximativ 75% dintre unitățile estimate au fost cumpărate pe PlayStation, iar restul pe consolele Xbox.

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Prin comparație, Grand Theft Auto V, lansat în 2013, a generat aproximativ 800 de milioane de dolari în primele 24 de ore. Take-Two Interactive, compania care deține Rockstar Games, nu a publicat deocamdată cifre oficiale privind vânzările noului titlu.

Lansarea mondială a avut loc joi, 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S, după mai multe amânări și o așteptare de aproximativ 13 ani de la apariția precedentului joc principal al seriei.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre disponibilitatea GTA 6 în România: jocul a devenit disponibil joi, 19 noiembrie 2026, la ora 00:00, lansarea fiind făcută treptat, în funcție de ora locală a fiecărei regiuni.

Acțiunea se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida. Vice City, orașul central al jocului, este inspirat de Miami. Povestea îi urmărește pe Jason și Lucia, doi parteneri implicați într-o conspirație criminală care se extinde la nivelul întregului stat.

Potrivit estimărilor Reuters, dezvoltarea jocului a costat cel puțin un miliard de dolari, ceea ce îl plasează printre cele mai scumpe proiecte din istoria industriei de divertisment.

Miami Heat a jucat sub identitatea Vice City pentru lansarea GTA VI

În Miami, orașul care a inspirat Vice City, echipa de baschet Miami Heat a organizat un eveniment special cu ocazia lansării și a evoluat pentru o seară sub identitatea Vice City.

În cadrul colaborării cu Rockstar Games, formația a folosit echipamente speciale și un teren decorat cu elemente inspirate din joc. Tricourile create pentru eveniment s-au epuizat în aproximativ 90 de minute, iar suporterii au stat la cozi inclusiv în ploaie pentru a cumpăra produsele.

Campania de promovare continuă în weekendul 21–22 noiembrie 2026, când este programat evenimentul muzical GTA VI: The Festival. Printre artiștii anunțați se numără Cardi B, Metro Boomin și Travis Scott.

Cererile de concediu au crescut cu 9% în ziua lansării

Popularitatea jocului s-a reflectat și la locul de muncă. Potrivit datelor companiei Gusto, citate de CBS News, solicitările de concediu pentru ziua lansării GTA VI au crescut cu 9% față de media celor două săptămâni precedente.

Unii angajatori au transformat pasiunea angajaților pentru jocuri video într-un beneficiu. Logitech a introdus un program numit „Gaming Time Off”, care le permite salariaților să își ia liber pentru a se juca.

Interesul pentru GTA VI a fost alimentat și de promovare. Conform Sensor Tower, trailerul „GTA VI: Extended Look”, difuzat pe Netflix în august, a contribuit la o creștere de șase ori a precomenzilor.

Întreaga franciză Grand Theft Auto se apropie de 480 de milioane de unități comercializate.

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