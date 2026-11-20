Ilie Bolojan a vorbit vineri, la Sibiu, despre alegerile locale din 2028 și despre posibilitatea ca liberalii să câștige Primăria municipiului. Întrebat în contextul în care Astrid Fodor a anunțat că nu ar mai urma să candideze pentru un nou mandat, liderul PNL a declarat că are încredere în organizația sibiană, dar nu a indicat un posibil candidat.

Alegerile pentru Primăria Sibiu au fost abordate la conferința de presă susținută de Ilie Bolojan vineri, 20 noiembrie, după întâlnirea cu reprezentanții organizației județene PNL. Jurnaliștii l-au întrebat despre șansele liberalilor de a câștiga conducerea municipiului în 2028, în condițiile în care PNL deține președinția Consiliului Județean Sibiu și conduce numeroase primării din județ.

„Vor găsi cele mai bune soluții”, spune Bolojan despre PNL Sibiu

„Am încredere în colegele noastre și în colegii noștri din conducerea organizației PNL Sibiu că, așa cum au dovedit și în ciclurile anterioare, vor găsi cele mai bune soluții pentru a obține rezultate notabile, inclusiv la Primăria Municipiului Sibiu”, a declarat Ilie Bolojan.

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Liderul liberal nu a nominalizat un candidat și nici nu a anunțat că ar fi fost luată o decizie în acest sens. În schimb, a insistat asupra importanței unei oferte electorale solide pentru marile municipii.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bolojan, despre șansele PNL de a câștiga Primăria Sibiu în 2028: ce spune după anunțul retragerii lui Astrid Fodor — VIDEO

„România are un bloc important de municipii reședințe de județ, care funcționează ca niște locomotive pentru dezvoltarea țării noastre”, a afirmat Bolojan. Potrivit acestuia, modul în care sunt administrate orașele influențează inclusiv dezvoltarea comunităților din jurul lor.

„Este un interes legitim pentru fiecare partid ca, în cazul primăriilor mari, să vii cu cei mai buni candidați, cu cea mai bună ofertă electorală, în așa fel încât să câștigi alegerile, dacă le poți câștiga”, a adăugat acesta.

Sibiul, văzut ca un motor economic

Bolojan a vorbit și despre rolul economic al Sibiului, invocând parcurile industriale și dezvoltarea companiilor locale. A apreciat municipiul ca pe una dintre „locomotivele de dezvoltare ale României” și a subliniat că administrarea unei reședințe de județ are efecte asupra întregii zone metropolitane.

„Este un interes legitim pentru fiecare partid ca, în cazul primăriilor mari, să vii cu cei mai buni candidați, cu cea mai bună ofertă electorală, în așa fel încât să câștigi alegerile, dacă le poți câștiga. Și, de asemenea, în parteneriat cu consiliile județene, care sunt alți factori de dezvoltare, să faci proiecte comune, să ai politici complementare de dezvoltare atât în interiorul reședinței de județ, dar și în zonele metropolitane, care sunt impactate puternic de ceea ce se întâmplă în reședința de județ.”, a mai spus acesta.

În cadrul vizitei, liderul PNL a discutat cu primarii, consilierii județeni și locali și conducerea filialei despre perspectiva electorală a anului 2028. La finalul întâlnirii, el a declarat că partidul trebuie să se prezinte în fața alegătorilor cu soluții și candidați credibili.

Deocamdată, numele celui care ar putea reprezenta PNL în cursa pentru Primăria Sibiu rămâne necunoscut.

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