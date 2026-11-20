Pe scurt: O familie din Mărginimea Sebeșului, filmată de-a lungul a 15 ani, aduce pe ecran drumurile lungi ale păstorilor și viața celor rămași acasă. Dumitru Budrala invită comunitatea să descopere povestea și să discute despre transhumanță.

Documentarul „Calea Laptelui”, regizat de Dumitru Budrala, va fi proiectat la Sebeș pe 10 decembrie 2026, de la ora 18:00, la Casa de Cultură „Lucian Blaga”, în prezența regizorului.

Filmul urmărește viața unei familii de păstori din Mărginimea Sebeșului și ajunge astfel în comunitatea din care provin personajele sale.

Potrivit informațiilor transmise de Astra Film, publicul poate cumpăra bilete pentru proiecția de la Sebeș online. Întâlnirea va aduce în fața spectatorilor o poveste despre transhumanța pe distanțe lungi și despre viața de familie organizată în jurul acestei îndeletniciri.

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Dumitru Budrala a urmărit familia de păstori timp de 15 ani

Regizorul a filmat timp de 15 ani viața acestei familii, surprinzând atât drumurile păstorilor prin Carpați, cât și munca celor care rămân acasă. Bărbații pleacă alături de turme pentru săptămâni întregi, înfruntând frigul și primejdiile, în timp ce femeia, mamă și soție, se ocupă de gospodărie și de copii.

Documentarul prezintă transhumanța pe distanțe lungi fără să idealizeze traiul păstorilor. Ritmul turmelor și al anotimpurilor, perioadele îndelungate petrecute pe drum și responsabilitățile împărțite între membrii familiei alcătuiesc povestea urmărită de Budrala.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2023, despre proiecția documentarului „Calea laptelui” la Astra Film Festival. Filmul era prezentat atunci în versiune de lucru, în prezența personajelor principale.

„Mi-aș dori ca oamenii din Sebeș și din împrejurimi să vină să vadă acest film. Povestea se petrece aici, iar lumea care se dezvăluie ne aparține mai mult decât credem, chiar dacă nu o mai cunoaștem atât de bine. Transhumanța este mai mult decât o tradiție, este epopee, patrimoniu cultural, perenitate, destin. Vă invit să ne întâlnim la Sebeș, să vedem filmul împreună și să vorbim despre o lume care ne e atât de dragă tuturor”, a declarat regizorul Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Filmul a fost realizat de Astra Film / CNM Astra, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu. Proiecția specială de la Sebeș este organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Sebeș, Casa de Cultură „Lucian Blaga” și Asociația Crescătorilor de Ovine Săsciori.

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