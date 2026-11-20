Cantina Socială din Sibiu își continuă activitatea și nu există planuri pentru închiderea acesteia. Unitatea de pe Calea Gușteriței nr. 22 asigură hrană pentru 186 de persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Subiectul cantinelor publice a devenit de interes după controversele apărute la Cluj-Napoca, unde s-a discutat despre o posibilă închidere a unor cantine administrate de primărie, în urma unor observații legate de concurența cu restaurantele private. Între timp, primarul Emil Boc a făcut precizări, anunțând că activitatea cantinelor va continua.

La Sibiu, însă, Cantina Socială are un rol strict social și nu funcționează ca un restaurant deschis publicului larg. Accesul este permis doar persoanelor care îndeplinesc criteriile legale de eligibilitate și au nevoie de sprijin, în urma evaluării realizate de Direcția de Asistență Socială.

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Reprezentanții Primăriei Sibiu au transmis că nu s-a pus problema închiderii unității, aceasta fiind un serviciu important pentru persoanele vulnerabile din oraș. „La Sibiu, Cantina Socială este un serviciu social, licențiat, destinat doar persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate socio-economică, pentru care, în urma evaluării de specialitate efectuate de asistenții sociali ai Direcției de Asistență Socială Sibiu, se constată existența unei nevoi reale de sprijin. Accesul la acest serviciu se realizează în baza evaluării situației socio-economice și a aprobării cererii prin dispoziția primarului, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de lege.

Pentru a ne asigura că sprijinul ajunge în continuare la persoanele care au cu adevărat nevoie de el, situația beneficiarilor este reevaluată periodic, la șase luni, astfel încât acordarea serviciilor sociale să răspundă nevoilor reale ale acestora. Prin urmare, nu s-a discutat despre închiderea Cantinei, aceasta oferind un serviciu social foarte important pentru persoanele aflate în situații vulnerabile”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Aproape 200 de beneficiari primesc o masă caldă

Cantina are o capacitate de 200 de persoane, iar în prezent în evidențele Direcției de Asistență Socială se află 186 de beneficiari care primesc hrană aici. De luni până vineri, aceste persoane primesc o masă caldă, servită în Cantină, și un pachet cu hrană rece pentru masa de seară. De asemenea, vinerea mai primesc în plus și un pachet cu hrană rece pentru zilele de sâmbătă și duminică.

Cantina Socială de pe Calea Gușteriței nr. 22 funcționează în continuare după programul obișnuit. Servirea mesei calde și ridicarea pachetelor cu hrană rece pentru cină se fac de luni până vineri, între orele 11:00 și 14:00.

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