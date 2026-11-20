Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, Sibiul începe să capete tot mai mult din farmecul Crăciunului. Străzile, restaurantele, cafenelele și hotelurile se transformă, rând pe rând, în mici decoruri de poveste, fiecare cu propria interpretare a atmosferei festive.

Am pornit la pas pe strada Turnului, de unde am început să descoperim decorurile pregătite de localurile din oraș. De la funde supradimensionate și globuri colorate, până la instalații inspirate din povești sau ornamente cu note muzicale, fiecare loc a ales să întâmpine sărbătorile într-un mod aparte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: De la „Alice în Țara Minunilor” la o cabină telefonică pentru Moș Crăciun: restaurantele și hotelurile din Sibiu surprind cu decoruri inedite — VIDEO

Pe strada Turnului, eleganța catifelei și accentele de roșu

La restaurantul Taverna, decorul de Cărciun este completat de funde din catifea albastră, care aduc o notă elegantă și rafinată.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

În apropiere, la Kleines, atmosfera este una delicată, cu spărgători de nuci, globuri roz și argintii, într-o combinație cromatică aparte.

La Restaurant La Turn, roșul este culoarea dominantă. Globurile și fundele roșii creează un decor clasic de Crăciun, în timp ce la Intim s-a optat pentru o amenajare mai discretă, cu ornamente simple și de bun gust.

Povești, globuri și personaje de Crăciun

Hotelul Magister Seven, de pe strada Avram Iancu, a ales pentru acest an o tematică inspirată din „Alice în Țara Minunilor”. Decorul propune o incursiune într-un univers de poveste, diferit de abordările clasice ale sărbătorilor.

„Ideea decorului inspirat din «Alice în Țara Minunilor» îi aparține soției mele, iar punerea ei în practică a fost realizată de A Cote. Sincer, așa mi-am împodobit și eu casa de Crăciun și ne-am gândit: de ce să nu se bucure de această atmosferă și oaspeții noștri, nu doar noi? Este un stil care ne place și în care ne regăsim.

În fiecare an, de când am deschis hotelul, am păstrat acei brăduți, care vor deveni o constantă a decorului nostru. Restul ornamentelor se vor schimba de la un an la altul, însă brăduții vor rămâne. Oaspeții sunt foarte încântați. Mulți nu se așteptau să găsească ceva atât de special în Sibiu. Se bucură că au parte de o atmosferă mai apropiată de spiritul Crăciunului, una care aduce mai multă magie și bucurie sărbătorilor”, a declarat un reprezentant al hotelului Magister Seven.

La Fain, decorul de Crăciun este dominat și în acest an de ursuleții de pluș, completați de globuri roșii, într-o atmosferă caldă și primitoare. De altfel, ursuleții au devenit deja un element distinctiv al decorului de sărbători de la Fain, fiind folosiți ca ornamente și în anii trecuți. Astfel, localul păstrează o parte din identitatea decorului său de Crăciun, mizând pe elemente jucăușe, care aduc un plus de farmec și nostalgie perioadei sărbătorilor.

Tot într-o notă jucăușă este amenajat și The Rabbit Hole, unde globurile roșii și cele în nuanțe de argintiu sunt completate de funde roșii și ornamente strălucitoare.

La Ramada, Crăciunul are ritm muzical

Un decor aparte poate fi admirat la Ramada, unde tema aleasă în acest an este una muzicală. O trompetă uriașă îi întâmpină pe oaspeți la intrare, iar în interior, pianul și notele muzicale aurii, suspendate pe o partitură, completează decorul inspirat de universul muzicii.

„Ne-am dorit să ne surprindem oaspeții, care sunt oameni cu anumite așteptări și gusturi rafinate. Ne-am gândit să facem ceva diferit, să construim o poveste muzicală în jurul instrumentelor. Pentru realizarea decorului am colaborat cu un artist local, City Flowers”, a spus Viorica Maier, reprezentanta hotelului Ramada.

Conceptul este prezentat și pe pagina de Facebook City Flowers: „Anul acesta, Crăciunul dă tonul la Ramada Sibiu! De la trompeta care vă întâmpină la intrare până la pianul și partiturile din interior, am creat un decor în care muzica și sărbătorile se întâlnesc în fiecare detaliu”.

Chiar lângă hotel, Povestea Calendarului atrage atenția printr-un alt element inedit: o cabină telefonică inspirată de celebrele cabine londoneze. Amenajarea a fost gândită ca un colț instagramabil, în care vizitatorii sunt invitați să facă fotografii și să-și imagineze că vorbesc la telefon cu Moș Crăciun.

„Ne-am dorit să-i îndemnăm pe toți să facă o fotografie. Este un colț instagramabil, în care oamenii își pot imagina că vorbesc cu Moș Crăciun. Cabina este o creație pornită de la zero, construită bucată cu bucată. Pe lângă decoruri, le oferim vizitatorilor și prăjituri, limonadă și arome de scorțișoară, pentru a completa experiența sărbătorilor”, a mai transmis Viorica Maier.

La Art Hotel, decorul este încă în lucru

La Art Hotel, de pe strada Centumvirilor, pregătirile pentru sărbători sunt încă în desfășurare. Coroana gigantică ce împodobea fațada în anii trecuți a fost înlocuită în acest an cu o fundă roșie supradimensionată, folosită și în urmă cu doi ani. Decorul este completat de omuleți de turtă dulce de mari dimensiuni.

Sibiul își construiește astfel, puțin câte puțin, propriul peisaj de Crăciun. Fiecare local contribuie cu o idee, o culoare sau un detaliu aparte, iar plimbarea printre aceste decoruri devine, în sine, o invitație la a intra mai devreme în atmosfera sărbătorilor.

Verde natural, funde supradimensionate și ornamente inedite

La Turtha, de pe Bălcescu, decorul păstrează direcția de anul trecut. Exteriorul a fost împodobit cu luminițe, coronițe de brad, conuri de pin și ramuri verzi, elemente naturale care completează atmosfera de sărbătoare.

La Atelier Green Day, de pe Pietonala Nicolae Bălcescu, atenția este atrasă de fundele mari din catifea mov, dar și de coronița realizată din brad natural, amplasată la intrare.

Deși nu se află în centrul Sibiului, restaurantul D34, de pe Calea Dumbrăvii, nu a trecut cu vederea pregătirile pentru sărbători. Localul a amenajat un decor spectaculos, care atrage privirile încă de la intrare: o boltă împodobită cu globuri roșii și cadouri supradimensionate, în aceeași culoare, ce creează un cadru festiv și spectaculos.

Comentarii