Fostul director sportiv de la FC Hermannstadt, Radu Neguț a semnat cu campioana Universitatea Craiova, unde se va ocupa de transferuri.

Universitatea Craiova a anunțat vineri pe paginile de socializare că Radu Neguț (45 ani) a fost numit șeful departamentului de transferuri al clubului. Ca și la Sibiu, Neguț se va ocupa de evaluarea jucătorilor analizați pentru eventuale transferuri.

Cu aproape un deceniu de experiență în managementul sportiv, Radu Neguț a ocupat funcția de director sportiv al FC Hermannstadt în perioadele 2017–2019 și 2021–2026, contribuind la două promovări în SuperLigă și calificarea în două finale ale Cupei României.

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Ca jucător profesionist, acesta a disputat peste 300 de meciuri oficiale la echipe precum Voința Sibiu, Al-Ettifaq, FC Argeș, Pandurii, THOI Lakatamias și Chindia Târgoviște. El s-a retras în 2016.

Pentru Radu Neguț în Bănie, funcția din Bănie va fi o provocare inedită, ținând cont că majoritatea transferurilor făcute de olteni în ultimii doi ani au fost unele impresionante.

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