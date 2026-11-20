Pe scurt: Furturile cercetate s-ar fi întins pe trei luni. Cei doi suspecți au ajuns în arestul din Sibiu, iar ancheta continuă sub supravegherea procurorilor.

Doi bărbați, în vârstă de 19 și 31 de ani, ambii din municipiul Sibiu, au fost reținuți joi, 19 noiembrie 2026, pentru furt calificat, potrivit IPJ Sibiu.

Măsura a fost luată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu.

“În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au stabilit faptul că, în perioada

septembrie – noiembrie 2026, cei doi bărbați ar fi sustras mai multe bunuri din scările

unor blocuri de locuințe, precum și din incinta unei societăți comerciale, de pe raza

municipiului Sibiu.” a transmis IPJ Sibiu

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, cei doi au furat din zonele Ștrand și Terezian o bicicletă, un laptop, un telefon și alte obiecte de mici dimensiuni, care erau depozitate acolo.

Pe baza probelor administrate în dosar, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi bărbați, cercetați pentru infracțiuni de furt calificat.

După luarea măsurii, ambii au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, a transmis IPJ Sibiu.

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