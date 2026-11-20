Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu (C.L.C.B.) – Unitatea Locală de Decizie (U.L.B.), condus de prefectul județului Sibiu, domnul Gheorghe Florian Giubega, a aprobat azi, în unanimitate, Decizia privind aprobarea PLANULUI DE MĂSURI pentru combaterea focarului de Bluetongue – Boala Limbii Albastre într-o exploatația cu bovine din comuna Alțâna, județul Sibiu.

Boala a fost depistată ca urmare a rezultatului pozitiv – serotip 3, al examenului de laborator – Real Time PCR. Din totalul de 604 examinate, conform buletinului de analiză emis de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București, au fost identificate 20 bovine pozitive, ca urmare a solicitării de retestare a operatorului economic.

Animalele din exploatație, începând cu data recoltării probelor de sânge și până la data întocmirii prezentului plan, nu prezintă semne clinice de boală.

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În focarul de boală se vor aplica următoarele măsuri:

Bovinele prezente în exploatație (în număr de 852 tineret și adulte) sunt puse sub observație clinică și restricții de mișcare. Este interzisă mișcarea animalelor din și înspre exploatație. Sunt impuse restricții privind circulația persoanelor, animalelor, produselor, vehiculelor sau oricăror alte materiale sau substanțe care pot fi contaminate și pot contribui la răspândirea bolii listate.

Se efectuează investigațiile epidemiologice pentru stabilirea sursei de infectare a animalelor din exploatații.

Se asigură curățenia mecanică a adăposturilor animalelor din exploatația infectată, precum și dezinsecția acestora, iar animalele vor fi tratate cu substanțe insecticide ori insectifuge.

Mișcarea rumegătoarelor din exploatații, altele decât cea infectată și cele suspecte legate din punct de vedere epidemiologic, se poate efectua doar în condițiile în care, în ziua transportării, animalele nu prezintă nici un semn clinic de boala Bluetongue, însoțite de documente sanitare veterinare, conform prevederilor legale.

Se monitorizează în permanență starea de sănătate a rumegătoarelor deținute în exploatație şi se impune obligativitatea anunţării oricărei modificări a stării de sănătate a animalelor.

Stingerea focarului de boală se va face după examinarea clinică a întregului efectiv de animale receptive din exploatația infectată, dacă nu vor fi înregistrate semne clinice la animalele examinate, la sfârșitul perioadei de 60 de zile de la confirmarea bolii, aproximativ în jurul datei de 12.01.2027.

Ea poate avea loc și la 30 de zile de la confirmare, în cazul în care, s-a inițiat vaccinarea la întregul efectiv eligibil, cu serotipul 3.

În întreaga perioadă vor fi organizate acțiuni de control în trafic.

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