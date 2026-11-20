Premierul Ilie Bolojan se află vineri, 20 noiembrie, la Sibiu, unde are programate întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri local și cu membrii organizației județene a Partidului Național Liberal. Sosirea acestuia în oraș a fost marcată și de o fotografie de grup, realizată în fața sediului Consiliului Județean Sibiu și distribuită pe rețelele sociale de deputata Raluca Turcan.

Ilie Bolojan a ajuns vineri după-amiază la Sibiu, unde participă la o serie de întâlniri cu reprezentanți ai mediului economic și politic local.

Raluca Turcan a publicat pe Facebook un selfie realizat în fața sediului Consiliului Județean Sibiu, în care apare alături de premier și de mai mulți oficiali.

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În fotografie se află, printre alții, europarlamentarul Siegfried Mureșan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, Mihai Jurca și Oana Gheorghiu. Raluca Turcan i-a menționat pe aceștia în postarea sa de pe rețeaua de socializare.

Bolojan discută cu reprezentanții mediului de afaceri din Sibiu

Prima parte a vizitei este dedicată unei întâlniri cu oameni din mediul de afaceri local. Premierul discută cu reprezentanții companiilor sibiene, în cadrul vizitei sale în județ.

Ulterior, Ilie Bolojan are programată o ședință cu liberalii sibieni, la care urmează să participe reprezentanți ai organizației județene PNL.

Vizita premierului la Sibiu are astfel atât o componentă economică, prin întâlnirea cu mediul de afaceri, cât și una politică, prin discuțiile cu membrii partidului.

Deocamdată, nu au fost comunicate concluziile întâlnirilor sau eventualele decizii luate în cadrul acestora.

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