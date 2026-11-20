Larisa Elena Costea este medic rezident în cardiologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, într-o specialitate în care, spune ea, „uneori fiecare minut contează”. Într-un interviu publicat vineri de spital pe Facebook, tânăra medic vorbește despre cazurile critice întâlnite în rezidențiat, despre ce nu se învață din cărți, despre ideile greșite legate de medicii rezidenți și despre motivul pentru care vrea să rămână în orașul în care s-a născut.

De ce cardiologia

Pentru ea, medicina a fost „mai mult decât o opțiune profesională, a fost o dorință pe care am simțit-o încă de la început”. Spune că a crescut într-un mediu în care educația și grija față de oameni erau importante și că nu a avut niciodată un alt plan profesional.

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Cardiologia a ales-o pentru că este o specialitate în care „intervenția medicului poate schimba semnificativ evoluția și chiar destinul unui pacient”. A atras-o faptul că trebuie să îmbine gândirea clinică, deciziile rapide și relația apropiată cu pacientul. „Este o specialitate solicitantă, în care uneori fiecare minut contează, dar și una în care ai satisfacția de a vedea un pacient recuperându-se și întorcându-se la viața lui obișnuită”, spune rezidenta.

Alegerea s-a conturat în facultate, pe măsură ce contactul cu pacienții și stagiile i-au confirmat că acesta este domeniul în care vrea să se dezvolte.

Infarct, embolie pulmonară, disecție de aortă

O zi de rezidențiat înseamnă, în descrierea ei, multă activitate clinică: evaluarea pacienților, urmărirea evoluției lor, investigații, discuții cu echipa și participarea la deciziile medicale. Încearcă să privească fiecare caz ca pe o lecție, ca „să înțeleg nu doar ce facem, ci mai ales de ce facem anumite lucruri”.

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Spune că nu un singur caz i-a schimbat perspectiva asupra profesiei, ci mai multe. A întâlnit pacienți în situații critice, cu infarct miocardic acut (blocarea unei artere care hrănește inima), trombembolism pulmonar (un cheag de sânge care astupă o arteră din plămâni) sau disecție de aortă (o ruptură a peretelui interior al celei mai mari artere din corp). În aceste cazuri, „instituirea rapidă a tratamentului a făcut diferența și a permis recuperarea lor”. „Sunt situații în care fiecare decizie și fiecare minut contează”, spune medicul.

Prima dată când a simțit că este cu adevărat medic a fost la începutul rezidențiatului, când a participat, alături de echipă, la gestionarea unui caz complex. După ce pacientul a fost stabilizat, acesta le-a mulțumit pentru implicare, pentru atenție și pentru că i-au explicat situația pe înțelesul lui. „A fost un moment în care am realizat cât de mult contează munca noastră, nu doar prin tratamentul pe care îl oferim, ci și prin felul în care suntem alături de pacient.”

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Ce nu te învață nicio carte

Cea mai mare provocare a rezidențiatului este, pentru ea, să-și păstreze motivația într-un domeniu care cere efort și învățare permanente. Înseamnă să accepți că nu știi încă totul și să îți recunoști limitele, dar să ai încredere în tine și să îți asumi responsabilități din ce în ce mai mari.

Din spital a învățat că „medicina reală este mult mai complexă decât ceea ce poți învăța din cărți”, iar „fiecare pacient este diferit, chiar dacă diagnosticul este același”. A înțeles cât de important este să fii atent, să asculți, să reevaluezi și să ceri ajutor când ai nevoie.

Lecția care a marcat-o cel mai mult ține de comunicare: uneori, pacientul are nevoie nu doar de tratament, ci și de explicații, de răbdare și de sentimentul că cineva îl ascultă. „Empatia nu înlocuiește medicina, dar cred că o completează într-un mod esențial.” Responsabilitatea față de pacient înseamnă, pentru ea, să-l tratezi cu respect și seriozitate și să nu uiți că „în spatele fiecărui diagnostic există un om”.

Rezidentul nu e „doar un medic care învață”

Larisa Elena Costea vrea să corecteze o percepție frecventă: că rezidentul ar fi doar un medic aflat în etapa de învățare, fără un rol real în îngrijirea pacientului. Explică faptul că medicul rezident este un absolvent de medicină care și-a ales o specialitate și se pregătește să devină medic specialist. Rezidenții îngrijesc activ pacienții și iau parte la deciziile medicale, în echipă și sub îndrumarea medicilor specialiști și primari. „În realitate, suntem medici, avem responsabilități și suntem implicați activ în munca din spital”, spune ea.

Mentorii au, în opinia ei, un rol esențial în primii ani: te ajută să îți formezi modul de gândire și să înveți cum să abordezi pacientul, iar multe lucruri le deprinzi din exemplul pe care îl vezi zilnic. La echipa în care lucrează apreciază profesionalismul, implicarea, respectul și disponibilitatea de a împărtăși experiența.

Studenților care se gândesc la rezidențiat la SCJU le transmite că spitalul este „un spital important pentru întreaga regiune”, în care ajung pacienți cu afecțiuni diverse, inclusiv cazuri complexe. Asta le oferă rezidenților experiență clinică, acces la medici cu experiență și șansa de a lucra în echipe multidisciplinare.

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915 puncte și sprijinul de acasă

Până la intrarea în specialitate, pregătirea pentru examenul de Rezidențiat a cerut multă disciplină, consecvență și numeroase ore de studiu, dar și renunțarea la timp liber și la momente cu cei dragi. A obținut atunci 915 puncte, nota pe care o descrie drept cea mai mare la Rezidențiat din Sibiu. Rezultatul „a fost o bucurie foarte mare și o confirmare că efortul depus a meritat”, spune ea.

Cel mai important sprijin l-a avut în soțul ei, tot medic cardiolog, pe care îl consideră și un model profesional. „M-au inspirat întotdeauna modestia, profesionalismul și dedicarea lui față de pacienți.”

Admite că echilibrul dintre spital și viața personală nu e ușor. Își face timp pentru familie și pentru momentele simple, iar în perioadele grele își amintește de ce a ales acest drum și de oamenii care au avut încredere în ea.

De ce rămâne la Sibiu

Sibiul este orașul în care s-a născut, a crescut și s-a format, iar întrebată dacă vrea să rămână aici după rezidențiat, răspunsul e scurt: „Da, mă văd pe termen lung în Sibiu.” Își dorește ca, în timp, „să pot deveni un medic în care sibienii să aibă încredere și la care să se simtă în siguranță”.

În sistemul medical, rezidenta ar pune mai mult accent pe prevenție, pe educația medicală și pe comunicarea dintre medic și pacient. Pentru medicii rezidenți și-ar dori mai multe oportunități de formare practică: acces la proceduri, stagii aplicate și cursuri bine structurate.

Sfatul ei pentru sănătatea inimii

„Le-aș spune să nu aștepte apariția simptomelor pentru a se preocupa de sănătatea inimii”, spune medicul. Prevenția cardiovasculară înseamnă controale periodice, monitorizarea tensiunii arteriale și a colesterolului, o alimentație echilibrată, mișcare și renunțarea la fumat, măsuri care pot preveni multe dintre bolile de inimă. „Uneori, cele mai importante măsuri sunt și cele pe care le putem începe cel mai simplu, în viața de zi cu zi.”

Celor care se gândesc acum la medicină le recomandă să nu uite de ce au ales această profesie și că pacienții au nevoie de empatie și de un medic prezent cu adevărat lângă ei. „Să rămână curioși, să învețe continuu și, indiferent cât de mult vor evolua profesional, să rămână umani.”

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