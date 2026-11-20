UPDATE, ora 07:05: Incendiul a fost lichidat, precizează ISU Sibiu. „A ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 30 de mp, fiind afectat și podul. Pompierii au reușit să salveze interiorul casei și restul acoperișului.”

Potrivit ISU Sibiu, cauza probabilă a incendiului a fost „un scurtcircuit produs la un cablu improvizat la nivelul podului”. Nu au fost înregistrate victime.

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Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, pe strada Valea Lacului din Ighișu Nou, la o parte din acoperișul de tablă al unei case.

La fața locului intervin pompierii Detașamentului Mediaș, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

„Pompierii Detașamentului Mediaș intervin în Ighișu Nou, pe strada Valea Lacului, pentru stingerea unui incendiu. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Din primele informații, incendiul se manifestă la o parte din acoperișul de tablă al unei case. Misiunea este în desfășurare”, a transmis ISU Sibiu.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.

Revenim cu detalii!

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