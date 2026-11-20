Inter Sibiu s-a impus sâmbătă pe „Municipal”, scor 1-0, în meciul cu Kids Tâmpa Brașov, din etapa a 14-a a Seriei 2 din Liga 3.
Sibienii s-au prezentat la acest meci fără doi jucători importanți, Moraru și Gondiu, care sunt accidentați, în timp ce I. Stoica a început ca rezervă.
Mijlocașul defensiv Tudor Neamțiu a deschis scorul rapid, în minutul 11, cu un șut excelent de la 20 de metri.
Deși se anunța un galop de sănătate, sibienii nu au avut deloc un meci ușor. Kids Tâmpa a pus probleme în prima repriză, una echilibrată.
La pauză, Inter avea avantaj minim, 1-0. Meciul de pe „Municipal” a continuat în nota de echilibru și în partea secundă.
Cel mai bun atac din serie, cel al Interului, nu a funcționat la parametrii maximi în acest meci.
Sibiul a suferit, dar s-a impus cu 1-0 și a obținut trei puncte importante în bătălia pentru intrarea în play-off.
După victoria cu Kids, Inter a urcat pe locul 2, egalând la puncte liderul Corona, însă echipele din zona play-off-ului au un meci mai puțin disputat.
Tot în etapa a 14-a a Ligii 3, ACS Mediaș 2022 va juca sâmbătă, în deplasare, la Băicoi, un meci foarte important în lupta pentru play-off.
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