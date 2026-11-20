Inter Sibiu s-a impus sâmbătă pe „Municipal”, scor 1-0, în meciul cu Kids Tâmpa Brașov, din etapa a 14-a a Seriei 2 din Liga 3.

Sibienii s-au prezentat la acest meci fără doi jucători importanți, Moraru și Gondiu, care sunt accidentați, în timp ce I. Stoica a început ca rezervă.

Foto: Adrian David

Mijlocașul defensiv Tudor Neamțiu a deschis scorul rapid, în minutul 11, cu un șut excelent de la 20 de metri.

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Foto: Adrian David

Deși se anunța un galop de sănătate, sibienii nu au avut deloc un meci ușor. Kids Tâmpa a pus probleme în prima repriză, una echilibrată.

Foto: Adrian David

La pauză, Inter avea avantaj minim, 1-0. Meciul de pe „Municipal” a continuat în nota de echilibru și în partea secundă.

Foto: Adrian David

Cel mai bun atac din serie, cel al Interului, nu a funcționat la parametrii maximi în acest meci.

Foto: Adrian David

Sibiul a suferit, dar s-a impus cu 1-0 și a obținut trei puncte importante în bătălia pentru intrarea în play-off.

Foto: Adrian David

După victoria cu Kids, Inter a urcat pe locul 2, egalând la puncte liderul Corona, însă echipele din zona play-off-ului au un meci mai puțin disputat.

Foto: Adrian David

Tot în etapa a 14-a a Ligii 3, ACS Mediaș 2022 va juca sâmbătă, în deplasare, la Băicoi, un meci foarte important în lupta pentru play-off.

Foto: Adrian David

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