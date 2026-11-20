Un livrator Glovo care circula pe bicicletă a fost lovit de un autoturism Mercedes, vineri după-amiază, la intersecția străzilor Cristian și Maramureșului din Sibiu. La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu. Biciclistul a reușit să urce singur în ambulanță, însă a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Accidentul s-a produs vineri, 20 noiembrie, în jurul orei 17:20, la intersecția străzilor Cristian și Maramureșului din Sibiu. Din primele informații, un autoturism marca Mercedes a acroșat un biciclist care efectua livrări pentru Glovo.

La locul accidentului a fost solicitat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, care i-a acordat asistență medicală biciclistului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Livrator Glovo pe bicicletă, lovit de un Mercedes la Sibiu: a fost nevoie de îngrijiri medicale — VIDEO

Acesta era conștient și a reușit să urce pe propriile picioare în ambulanță. Cu toate acestea, echipajul medical a decis transportarea sa la spital, pentru investigații suplimentare.

La fața locului au intervenit și polițiștii rutieri, care au efectuat verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Din imaginile surprinse la intersecție se observă o autospecială de poliție, o ambulanță SAJ și agenți care dirijează circulația în zonă.

Deocamdată, nu sunt cunoscute gravitatea eventualelor leziuni suferite de biciclist și nici circumstanțele exacte în care acesta a fost lovit de autoturism.

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