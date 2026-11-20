Pe scurt: Polițiștii i-au spus mecanicului că va pierde 12 puncte de pe permis. Calculul după grila spaniolă de sancțiuni indică însă un posibil total de 14 puncte și amenzi de 1.500 de euro.

Un mecanic din Spania a fost înregistrat de trei ori în șapte minute de același radar, în timp ce testa mașina unui client după o reparație. La volanul unui Audi R8, acesta a circulat cu viteze de până la 145 km/h într-o zonă cu limită de 70 km/h, potrivit Libertatea.

Incidentul a avut loc pe 12 noiembrie 2026, la kilometrul 9,5 al drumului B-522, în apropiere de localitatea Manlleu, din provincia Barcelona. Cele trei depășiri ale limitei de viteză au fost înregistrate de un radar al poliției Mossos d’Esquadra.

Mașina a trecut de două ori cu peste 140 km/h prin dreptul radarului

Prima fotografie a fost realizată la ora 15.23, când autoturismul circula cu 145 km/h pe un drum cu limita de 70 km/h.

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La ora 15.24, mașina a trecut din nou prin fața aceluiași aparat, de această dată în sens opus, cu 111 km/h.

A treia înregistrare a fost făcută la ora 15.30, când Audi-ul avea 142 km/h. „Două dintre cele trei înregistrări au indicat viteze mai mari decât dublul limitei maxime admise”, precizează publicația.

Polițiștii au oprit autoturismul pentru a identifica șoferul și au constatat că la volan nu se afla proprietarul. Mașina era condusă de angajatul atelierului auto, care ieșise să o testeze după efectuarea unei reparații.

Calculul sancțiunilor indică amenzi totale de 1.500 de euro

Agenții l-au anunțat pe mecanic că va pierde 12 puncte de pe permisul de conducere. Numărul punctelor retrase ar putea fi însă mai mare, potrivit încadrărilor din grila Direcției Generale de Trafic din Spania (DGT).

Conform acestei grile, pe un drum unde limita este de 70 km/h, circulația cu o viteză cuprinsă între 101 și 120 km/h se sancționează cu o amendă de 300 de euro și retragerea a două puncte de pe permis. În această categorie intră înregistrarea de 111 km/h.

Pentru viteze de peste 140 km/h, sancțiunea prevăzută este de 600 de euro și șase puncte retrase de pe permis. Aplicate direct celor trei viteze publicate — 145, 111 și 142 km/h — aceste categorii ar duce la amenzi totale de 1.500 de euro și 14 puncte de penalizare.

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