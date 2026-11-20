După un meci dramatic, CSU Sibiu a pierdut vineri seara în prelungiri la ”vecinii” de la Rm. Vâlcea, scor 90-95.
CSU Sibiu a făcut un prim sfert bun și a condus la Rm. Vâlcea cu 28-25 după primele 10 minute.
Sibienii s-au desprins în startul celui de-al doilea sfert, 27-34. A fost un sfert sărac în puncte. Vâlcenii au strâns meciul, iar la pauza mare ardelenii erau în avantaj de o posesie: 44-46.
CSU a fost în control în cel de-al treilea sfert, pe care și l-a adjudecat cu 28-24, astfel că a intrat în ultimul sfert cu un avantaj de 6 puncte.
Vâlcenii au avut momente mai bune și au întors la 83-78 în minutul 35, dar finalul a fost dramatic. Sibiul a revenit în avantaj, finalul a fost pe muchie de cuțit și s-a ajuns la prelungiri: 86-86.
În adițional, CSU a marcat doar 4 puncte și Vâlcea s-a impus cu 95-90.
Echipa lui Dan Fleșeriu are un bilanț de 3-5, reușind o singură victorie în ultimele 5 jocuri.
CSU SIBIU: Randolph Jr. 22, Traore 22, Battle 12, Roschnafsky 11, Stone 8, Towns 7, Pratt 5, Fîntînă 3, Gavriloaia, Petica.
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