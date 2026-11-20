Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, la Sibiu, despre controversatul proiect de exploatare a magneziului de pe Valea Dobra, din comuna Rășinari. Liderul PNL a confirmat că a discutat în aceeași seară cu primarul Bogdan Bucur, care i-a semnalat problema exploatării miniere, însă a explicat că nu poate exprima deocamdată un punct de vedere, deoarece nu cunoaște suficient situația. Discuția a avut loc la mai puțin de două săptămâni după referendumul în care peste 98% dintre voturile valabil exprimate au fost împotriva exploatărilor miniere.

Subiectul minei de magneziu de la Rășinari a ajuns și în atenția președintelui PNL, Ilie Bolojan, aflat vineri, 20 noiembrie, într-o vizită la Sibiu. În cadrul conferinței de presă organizate după întâlnirile cu oamenii de afaceri și reprezentanții organizației județene a liberalilor, acesta a fost întrebat despre proiectul minier și despre o inițiativă legislativă de modificare a Legii minelor, susținută de parlamentari PNL.

Întrebarea a vizat inclusiv poziția partidului față de proiectul legislativ, în contextul în care locuitorii din Rășinari au respins prin referendum exploatările miniere pe teritoriul comunei.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Mina de magneziu de la Rășinari a ajuns în atenția lui Ilie Bolojan. Ce i-a spus primarul și de ce liderul PNL nu se pronunță — VIDEO

În discuție s-a precizat că proiectul legislativ urmează să fie analizat în Camera Deputaților, fără a fi anunțată o poziție definitivă asupra acestuia.

Bolojan: „Nu mă pot pronunța pe o speță pe care nu o stăpânesc”

Întrebat direct despre situația de la Rășinari, Ilie Bolojan a confirmat că primarul comunei, Bogdan Bucur, i-a vorbit despre proiectul de exploatare.

„Mi-a spus domnul primar de la Rășinari, cu care am avut un scurt dialog în această seară. Mi-a spus de acest subiect, dar nu am apucat să discutăm și nu mă pot pronunța pe o speță pe care nu o stăpânesc”, a declarat Bolojan.

Liderul liberal a explicat că nu consideră corect să formuleze o opinie înainte de a cunoaște toate datele problemei.

„N-ar fi fair-play nici față de cetățenii din Rășinari, nici față de cei din Sibiu”, a adăugat acesta.

Jurnaliștii au insistat și au cerut să afle ce probleme i-a prezentat concret primarul comunei.

Bolojan a răspuns că discuția a fost limitată la existența proiectului minier: „Mi-a spus că are această problemă cu proiectul de exploatare minieră, dar, în afară strict de acest subiect, pe probleme legate de Rășinari, nu a fost o altă discuție”.

Prin urmare, întâlnirea nu s-a concretizat într-o poziție publică a liderului PNL privind exploatarea de magneziu și nici într-un angajament referitor la proiectul de pe Valea Dobra.

Peste 98% dintre voturile de la referendum au fost împotriva exploatărilor

Declarațiile vin într-un moment în care proiectul minier de la Rășinari se află în centrul unei dispute între investitor, autorități și comunitatea locală.

La referendumul organizat pe 8 noiembrie 2026, locuitorii comunei au fost întrebați dacă sunt de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a Rășinariului.

Potrivit rezultatelor oficiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă și prezentate de Ora de Sibiu, 2.194 de persoane au votat împotrivă și numai 35 pentru. Astfel, 98,43% dintre voturile valabil exprimate au fost negative.

La urne s-au prezentat 2.244 de alegători, reprezentând 50,64% dintre persoanele înscrise pe listele permanente. Referendumul a îndeplinit condițiile legale de validitate.

Citește și: Referendumul de la Rășinari: NU exploatărilor miniere în 98,4% din voturi

Primăria a atacat în instanță actele pentru exploatarea de magneziu

Între timp, disputa a trecut și în instanță. Primăria Rășinari a inițiat demersuri pentru contestarea actelor care stau la baza proiectului de exploatare a magneziului, solicitând inclusiv suspendarea licenței de exploatare.

Acțiunea a fost anunțată pe 17 noiembrie, la câteva zile după validarea referendumului.

Anterior, administrația locală respinsese solicitarea companiei Mineral Proiect Invest pentru emiterea unui certificat de urbanism necesar proiectului.

Vezi și: Primăria Rășinari atacă în instanță actele pentru cariera de magneziu

Proiectul MPI Magnesium vizează exploatarea resurselor de magneziu din perimetrul Valea Dobra și realizarea unei instalații de procesare în zona Săliște. Investitorul a prezentat anterior o investiție integrată estimată la peste 400 de milioane de euro.

Deși proiectul beneficiază de o licență de exploatare, aceasta nu echivalează cu autorizarea începerii lucrărilor, fiind necesare și alte proceduri și avize.

Ministerul Economiei și-a exprimat susținerea pentru valorificarea resurselor de magneziu și după referendum, în timp ce autoritățile locale și o mare parte a comunității contestă proiectul.

Citește și: Ministerul Economiei nu renunță la exploatarea magneziului de la Rășinari

În acest context, declarația lui Ilie Bolojan arată că problema a fost adusă în atenția conducerii PNL, dar că liderul partidului nu și-a asumat, până în prezent, o poziție publică în favoarea sau împotriva exploatării.

Comentarii