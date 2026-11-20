Accesul la una dintre intrările în Cimitirul Municipal Sibiu a devenit o adevărată cursă cu obstacole pentru sibieni, care reclamă că sunt nevoiți să treacă prin noroi și să ocolească grămezi de moloz pentru a ajunge la locurile de veci. O sibiancă a tras un semnal de alarmă asupra riscului de accidentare și a mormintelor parțial îngropate sub resturi.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Nu mai este un loc de reculegere”: Morminte înconjurate de moloz și noroi în Cimitirul Municipal din Sibiu — VIDEO

De mai multă vreme, zona din vecinătatea porții de acces nr. 4 din cadrul Cimitirului Municipal Sibiu servește drept rampă pentru depozitarea resturilor provenite din lucrări funerare. Situația s-a degradat însă vizibil, iar imaginile surprinse recent la fața locului arată grămezi de moloz extinse în proximitatea mormintelor, urme adânci de utilaje grele și o cale de acces acoperită de noroi, greu practicabilă pentru vizitatori.

„Este un loc de luptă cu contextul în care suntem forțați să ne plângem morții”

O cititoare Ora de Sibiu a semnalat această problemă atât prin intermediul aplicației Sibiu City App, cât și prin sesizări transmise pe e-mail către municipalitate. Femeia atrage atenția că situația persistă de mai mulți ani și că mașinile care descarcă resturi ajung până în imediata apropiere a locurilor de veci, unele morminte fiind aproape acoperite de moloz.

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„Situația aceasta este la poarta 4 din cadrul Cimitirului Municipal Sibiu. Am făcut două sesizări pe CityApp. Am făcut și două sesizări pe e-mail. Acolo este o situație care depășește limita bunului simț. Persoanele care intră pe acea poartă sunt nevoite să escaladeze molozul sau să treacă prin noroi. De câțiva ani acolo este noroi, vara praf, camioanele care descarcă calcă până aproape de morminte. Unele morminte, se vede în imagini, sunt aproape îngropate sub moloz. Nu este un loc de reculegere! Este un loc de luptă cu contextul în care suntem forțați să ne plângem morții!”, transmite cititoarea.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Nu mai este un loc de reculegere”: Morminte înconjurate de moloz și noroi în Cimitirul Municipal din Sibiu — VIDEO 2

Aceasta a trimis a doua sesizare către administrația Cimitirului Municipal în data de 13 noiembrie, alături de fotografii realizate la fața locului, subliniind pericolul real la care sunt expuși în special oamenii în vârstă.

„Sper să se poată face ceva! Mi-e pur și simplu teamă să o las pe mama singură, are 80 de ani, să meargă la cimitir, să nu își rupă ceva. Să nu mai vorbesc de factorul psihologic. Mizeria de nedescris care e acolo, unde ar trebui să fie grijă, liniște și bun simț”, mai spune femeia.

Administrația Cimitirului explică situația

În data de 19 noiembrie, Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu i-a transmis femeii un răspuns oficial în care explică faptul că rampa a fost amplasată lângă Poarta 4 deoarece este singurul punct care permite atât depozitarea, cât și accesul camioanelor pentru evacuarea molozului. Totodată, reprezentanții cimitirului au precizat că instituția nu deține utilaje grele proprii, motiv pentru care ridicarea deșeurilor depinde de intervențiile periodice ale unor firme externe.

„Rampa de colectare a deșeurilor din moloz este situată în vecinătatea Porții de acces nr. 4, aceasta fiind singura zonă care dispune, în mod integrat, atât de suprafața necesară pentru colectare, cât și de calea de transport pentru evacuarea resturilor de moloz. Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu nu dispune de utilaje grele pentru încărcarea și transportul acestor deșeuri, de aceea se recurge la operatori economici externi care, în mod periodic, intervin pentru evacuarea lor”, se arată în răspunsul instituției.

Administrația cimitirului a anunțat, de asemenea, că a inițiat un plan de măsuri pentru separarea căii pietonale, fără a oferi însă un termen exact pentru finalizarea intervenției.

„Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a inițiat un plan de măsuri pentru asigurarea căii pietonale de acces în condiții de siguranță pentru cetățeni și de eliminare a disconfortului cauzat de noroi. În acest sens, precizăm că în cel mai scurt timp posibil și în funcție de condițiile meteo din sezonul rece, se vor realiza lucrări de împrejmuire și de delimitare a zonei de lucru, pentru a preveni orice posibil risc de accidentare”, au mai transmis reprezentanții cimitirului.

De menționat este faptul că, în după-amiaza zilei de vineri, 20 noiembrie, în zona menționată nu mai era moloz.

Ora de Sibiu a solicitat informații suplimentare Primăriei Sibiu cu privire la termenul concret de execuție a lucrărilor, frecvența cu care este evacuat molozul și măsurile ce vor fi luate pentru protejarea și curățarea mormintelor afectate. Vom reveni cu detalii imediat ce instituția va furniza un răspuns oficial.

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