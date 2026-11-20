Prețurile energiei, instabilitatea legislativă, disciplina plăților și problemele de pe piața muncii au fost printre temele ridicate de oamenii de afaceri din Sibiu în discuția cu Ilie Bolojan. Liderul PNL a prezentat vineri principalele preocupări ale companiilor și a insistat asupra rolului economiei în dezvoltarea comunităților.

Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri, 20 noiembrie, cu reprezentanții mediului de afaceri din județul Sibiu. După discuții, a fost întrebat în conferința de presă ce probleme concrete au semnalat firmele locale.

Energia, predictibilitatea și plățile

„Sunt aspectele care țin, pe de o parte, de asigurarea unui mediu pentru ca firmele românești să fie competitive, de la aspecte care țin de prețul la energie, de la stabilitatea legislativă, de la asigurarea plăților și a unei discipline bugetare care se raportează la firme, de la aspecte care țin de piața muncii”, a declarat Bolojan.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Citește și: Bolojan, despre șansele PNL de a câștiga Primăria Sibiu în 2028: ce spune după anunțul retragerii lui Astrid Fodor / video

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Oamenii de afaceri din Sibiu i-au spus lui Bolojan ce probleme au: energia scumpă, legislația și piața muncii, printre principalele preocupări — VIDEO

Acesta a descris întâlnirea drept un dialog amplu despre dificultățile economice și condițiile necesare pentru ca firmele să rămână competitive. „A fost un întreg pachet de aspecte care au fost discutate”, a precizat el.

Costurile energiei influențează în mod direct cheltuielile de producție, în special în industrie. Stabilitatea legislativă contează pentru planificarea investițiilor, iar disciplina plăților afectează relația dintre companii și sectorul public.

Citește și: Ilie Bolojan a ajuns la Sibiu. Întâlnire cu oamenii de afaceri și ședință cu liberalii sibieni / foto

Bolojan nu a nominalizat firmele care au ridicat fiecare problemă și nici nu a prezentat cazuri concrete de facturi restante.

Angajații și bugetele locale

Liderul PNL a subliniat că activitatea economică susține nu doar salariile și investițiile, ci și veniturile administrațiilor locale, prin impozitele repartizate bugetelor locale.

„Oamenii care lucrează în România, inclusiv în sectorul public, dar și în cel privat, duc pe umerii lor această țară”, a spus Bolojan.

„Fără acești oameni, care lucrează nu doar pentru ei și pentru familiile lor, ci și pentru noi, n-am putea face nimic”, a adăugat acesta.

„Problemele unei țări se rezolvă printr-o economie prosperă”

Bolojan a susținut că reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor bugetare nu sunt suficiente dacă economia nu se dezvoltă.

„Una dintre condițiile de bază pentru a asigura dezvoltarea unei țări este să pui economia pe baze sănătoase”, a afirmat el.

În opinia sa, o economie competitivă poate oferi mai multe oportunități tinerilor și poate recompensa munca și performanța.

A vizitat și o companie din Sibiu

În cadrul aceleiași deplasări, Bolojan a vizitat și o companie importantă din Sibiu, însă nu a nominalizat-o la conferința de presă. A explicat că nu dorește să asocieze public o firmă privată cu o conferință care poate avea și o componentă politică.

La finalul întâlnirii cu oamenii de afaceri, Bolojan nu a anunțat măsuri punctuale sau termene de rezolvare pentru problemele discutate. foto: Raluca Turcan / Facebook

Comentarii