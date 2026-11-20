O pacientă de 68 de ani ar fi căzut de la etaj, vineri seara, la Spitalul de Neurologie din Sibiu, clădirea de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), unde se află în prezent și primește îngrijiri medicale, iar poliția cercetează incidentul.
Din informațiile Ora de Sibiu, la fața locului a venit Poliția, pentru cercetări. Pacienta se află la UPU, unde este asistată de medici. Nu se cunoaște, deocamdată, ce leziuni are și nici de la ce etaj a căzut. Împrejurările nu sunt clare, poliția cercetează. Spitalul pregătește un comunicat.
Precizăm că incidentul a avut loc la Spitalul de Neurologie, nu la Spitalul de Psihiatrie.
Informația a fost semnalată inițial de Călin Blaga. Izabela Paulescu, de la comunicarea Consiliului Județean Sibiu, a solicitat spitalului să confirme sau să infirme aceste date.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a confirmat incidentul, printr-o declarație transmisă redacției. Revenim cu detalii după declarația anunțată pentru sâmbătă, 21 noiembrie.
Din partea spitalului, doctorița Roman confirmă informațiile privind incidentul și precizează că pacienta a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), unde se află în prezent și primește îngrijiri medicale. Urmează să vinăcu noi detalii n cursul zilei de mâine, pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs nefericitul eveniment.”
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