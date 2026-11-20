Pe scurt: Un spectacol interactiv cu trupa The Sky deschide sezonul de patinaj la Mediaș. Patinoarul va funcționa până pe 11 ianuarie 2027, cu ture de 90 de minute.

Patinoarul din Mediaș, amenajat pe platoul din fața primăriei, se va deschide pe 4 decembrie 2026, la ora 17:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv. Acesta va funcționa până pe 11 ianuarie 2027, potrivit Primăriei Municipiului Mediaș.

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început cu montarea iluminatului festiv în Piața Corneliu Coposu. Decorațiunile sunt montate atât pe principalele artere ale orașului, cât și pe străzile secundare.

Deschiderea oficială a patinoarului va include un spectacol interactiv susținut de trupa The Sky, cu personaje specifice sezonului de iarnă. În ziua inaugurării, accesul la patinoar va fi gratuit.

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Patinajul se va desfășura în ture de câte 90 de minute. După fiecare tură va urma o pauză de 30 de minute, necesară pentru refacerea gheții.

„Ne apropiem cu pași repezi de cea mai frumoasă perioadă a anului, iar la Mediaș ne dorim ca spiritul sărbătorilor de iarnă să se simtă în fiecare colț al orașului. Am început deja montarea iluminatului festiv pentru a aduce lumina și bucuria Crăciunului cât mai aproape de casele dumneavoastră.”, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman. Pentru deschiderea din 4 decembrie 2026, primarul a transmis invitația: „Vineri, 4 decembrie, vă aștept pe platoul din fața primăriei, să aprindem împreună luminițele de sărbătoare și să inaugurăm patinoarul. Vă invit să veniți alături de familie și prieteni, să ne bucurăm împreună de acest moment și să transformăm Piața Corneliu Coposu într-un loc al întâlnirilor frumoase pe toată durata sezonului de iarnă!” transmite primăria minicipiului Mediaș

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