Consiliul Județean (CJ) Sibiu a inaugurat vineri, 20 noiembrie 2026, Pavilionul Central al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”, după finalizarea lucrărilor de consolidare, modernizare și eficientizare energetică. Cea mai mare clădire a spitalului, construită în 1863, găzduiește trei secții medicale, cu o capacitate totală de 250 de paturi.

Între invitați s-au aflat domna deputat Raluca Turcan, numeroși manageri ai spitalelor de psihiatrie din țară, reprezentanți ai instituților publice și ai mediului academic sibian.

Valoarea finală a investiției este de 72,27 milioane de lei, cu TVA, din care 67,03 milioane de lei reprezintă finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar 5,24 milioane de lei provin din bugetul județului Sibiu. Recepția la terminarea lucrărilor a fost consemnată în 12 noiembrie 2026.

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„Dincolo de cifre, adevărata importanță a acestei investiții se măsoară în condițiile mai bune de tratament, în siguranța pacienților și a personalului medical și în respectul pe care îl arătăm oamenilor aflați în suferință”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Proiectarea și execuția investiției au fost asigurate de asocierea EURAS SRL și CUBICON INVEST SRL.

În premieră, Pavilionul Central dispune de lifturi care permit inclusiv transportul pacienților pe targă, precum și de lifturi destinate hranei. Fiecare pat este prevăzut cu un buton pentru apelarea personalului medical, iar circuitele au fost reorganizate.

Gratiile de la ferestre au fost înlocuite cu geamuri speciale, cu sticlă securizată și deschidere limitată, care asigură protecția pacienților. Pentru creșterea siguranței la incendiu au fost montate patru scări de evacuare, uși și cortine rezistente la foc, iar hidranții au fost repoziționați.

Lucrările au inclus consolidarea pereților exteriori și a structurii din subsol, termoizolarea cu vată bazaltică, refacerea acoperișului și înlocuirea ferestrelor, ușilor și instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire. Clădirea beneficiază de panouri fotovoltaice și de un sistem automatizat de climatizare cu pompe de căldură.

„Această investiție ne obligă la mai mult. Noi suntem datori cu empatia față de pacienți, pregătirea personalului, disponibilitatea și calitatea serviciilor. Consiliul Județean Sibiu și-a făcut treaba, acum este rândul nostru”, a subliniat dr. Ciprian Băcilă, directorul medical al spitalului.

Proiectul include și amenajarea unui Centru de Primiri Urgențe Monospecialitate, în spațiul fostei bucătării, relocată în altă zonă a spitalului. Aici, pacienții cu tulburări de comportament vor putea fi evaluați, vor putea beneficia de investigații de laborator și de tratament inițial, înaintea unei eventuale internări pe secție. Centrul va deveni operațional după parcurgerea procedurii de autorizare.

Investițiile finalizate de Consiliul Județean Sibiu la Spitalul de Psihiatrie însumează aproximativ 102,4 milioane de lei și includ, alături de Pavilionul Central, reabilitarea Secției IV, modernizarea și extinderea Ambulatoriului pentru adulți, modernizarea punctului termic și digitalizarea unității medicale.

Alte trei proiecte, în valoare totală de 69,34 milioane de lei, sunt în derulare prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Acestea vizează pavilionul C17, destinat psihiatriei pediatrice și fizioterapiei, cu o investiție de 46,30 milioane de lei, pavilionul C16, în care funcționează Secția V pentru adulți, cu 13,2 milioane de lei, și Policlinica din pavilionul C8, cu 9,84 milioane de lei.

„Prin amploarea și diversitatea lor, proiectele dezvoltate de Consiliul Județean Sibiu contribuie la transformarea spitalului într-o unitate medicală modernă, mai sigură, mai eficientă și mai bine adaptată nevoilor pacienților și personalului medical”, a declarat Florin Neag, managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”.

Obiectivul administrației județene este modernizarea tuturor secțiilor acestei unutăți spitalicești care dispune de un total de 456 de paturi.

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