Pe scurt: Avertizările se succed până la ora 23:00, iar cele mai puternice rafale sunt anunțate în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

Administrația Națională de Meteorologie a emis două coduri galbene și unul portocaliu de vânt, valabile vineri, 20 noiembrie 2026, în peste jumătate de țară, potrivit HotNews.ro.

Cele mai puternice rafale sunt prognozate la altitudini mari, unde pot atinge 120–140 km/h.

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Primul cod galben este valabil între orele 10:00 și 15:00. Vântul va avea intensificări în sudul și estul Transilvaniei, în Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și local la munte.

În aceste regiuni sunt anunțate viteze de 50–70 km/h. La munte, vântul va depăși 80–100 km/h, cele mai mari viteze fiind așteptate pe creste.

Codul portocaliu este valabil până la ora 15:00 în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. În aceste zone, rafalele vor ajunge la 90–110 km/h, iar la altitudini mari la 120–140 km/h.

Al doilea cod galben acoperă intervalul 15:00–23:00 și vizează Carpații Orientali și Munții Apuseni. Vântul va avea viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90–120 km/h.

Vântul puternic și furtunile din cele 24 de ore anterioare au provocat pagube în 81 de localități din 24 de județe și în București, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență. Pompierii militari au avut zeci de intervenții pentru copaci căzuți, stâlpi de electricitate prăbușiți și blocaje rutiere.

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