Pe scurt: Pierderile Lufthansa Airlines duc la noi reduceri de personal și schimbări ale flotei. La nivelul grupului, scumpirea combustibilului a determinat și coborârea limitei superioare a estimării de profit pentru 2026.

Lufthansa Airlines intenționează să elimine 1.000 de posturi cu normă întreagă la huburile din Frankfurt și Munchen, în Germania. Planul apare într-o scrisoare internă semnată de directorul executiv al Lufthansa Airlines, Jens Ritter, și de alți patru directori, potrivit Economica.net, care citează Agerpres.

„Intenţionăm acum să reducem în total 1.000 de posturi cu normă întreagă la divizia Lufthansa Airlines, la huburile din Frankfurt şi Munchen”, se arată în scrisoarea conducerii. Nu se știe când vor fi făcute concedierile, cum vor fi implementate și dacă fac parte din măsurile de reducere a costurilor anunțate anterior.

În 2025, Lufthansa Group a anunțat că intenționează să renunțe la aproximativ 4.000 de angajați din domeniul administrativ. Compania germană nu a oferit detalii despre documentul intern consultat de DPA.

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Lufthansa Airlines reduce capacitatea pe rutele scurte și medii

Operatorul aerian vrea să reducă suplimentar capacitatea zborurilor pe distanțe scurte și medii, conform documentului. Numărul aeronavelor Airbus din familia A320 operate de Lufthansa Airlines va scădea, acestea urmând să fie înlocuite parțial cu avioane mai moderne, cu un consum mai redus de combustibil, din gama Airbus A220.

Conducerea invocă pierderile drept motiv pentru aceste modificări. În primele nouă luni din 2026, Lufthansa Airlines a raportat pierderi operaționale de 180 de milioane de euro. Principala marcă a grupului aerian german nu reușește să revină pe profit pentru al treilea an consecutiv.

„Lufthansa Airlines nu este în prezent competitivă din punct de vedere al costurilor, eficienţei şi productivităţii”, se arată în documentul conducerii.

Grupul Lufthansa avea aproximativ 67.100 de angajați în Germania la finalul anului 2025, cu aproximativ 1% mai mulți decât în 2024.

Grupul Lufthansa și-a redus estimarea de profit pentru 2026

În noiembrie 2026, grupul Lufthansa și-a înrăutățit previziunile privind profitul anual, deși rezultatele din trimestrul al treilea sunt în linie cu așteptările analiștilor. Compania estimează că factura la combustibil va ajunge la 9,3 miliarde de euro în 2026.

Războiul din Iran a provocat o creștere bruscă a prețurilor la kerosen, reducând marjele de profit ale companiilor aeriene care nu au recurs la instrumente de acoperire a riscurilor, cunoscute drept hedging.

Analistul Alex Irving, de la Bernstein, a apreciat că reziliența rezultatelor indică faptul că programul de redresare al Lufthansa începe să dea rezultate, în pofida mediului dificil.

„Realizând o majorare a veniturilor, pe fondul cererii ridicate şi al disciplinei stricte a costurilor, am reuşit să compensăm creşterea costurilor cu combustibilul, de aproximativ o jumătate de miliard de euro”, a afirmat directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr.

Grupul german a precizat că, față de 2025, costurile totale cu combustibilul au crescut cu peste 400 de milioane de euro. Lufthansa estimează acum un profit operațional între 1,7 și 2 miliarde de euro pentru anul financiar 2026, față de intervalul de 1,7–2,2 miliarde de euro anticipat anterior.

În trimestrul al treilea, profitul operațional s-a situat la 1,4 miliarde de euro, comparativ cu estimarea analiștilor de 1,37 miliarde de euro. Profitul net a crescut cu 30%, la aproximativ 1,3 miliarde de euro.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa și deține, pe lângă Lufthansa Airlines, companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.

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