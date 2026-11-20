Pe scurt: Copaci pe șosele, tablă desprinsă de pe un acoperiș și cabluri electrice căzute pe carosabil: peste 30 de pompieri au fost mobilizați pentru înlăturarea pericolelor din județ.

Vântul puternic a creat probleme serioase în mai multe zone din județul Sibiu, în noaptea de joi spre vineri și în primele ore ale dimineții.

Pompierii militari au intervenit în 12 situații de urgență, după ce rafalele au doborât copaci, au desprins elemente de construcție și au pus în pericol circulația pe mai multe drumuri.

Prefectul județului Sibiu, Gheorghe-Florian Giubega, spune că siguranța cetățenilor este pe primul loc și că urmărește îndeaproape situația, în timp ce structurile operative rămân mobilizate pentru evitarea unor incidente grave.

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„Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră! Vântul puternic din cursul nopții a generat mai multe situații de urgență în județul Sibiu, necesitând intervenția promptă a pompierilor militari. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, ISU Sibiu a gestionat 12 situații de urgență, mobilizând peste 30 de pompieri militari și 8 autospeciale de intervenție”, se arată în mesajul transmis de prefectul județului Sibiu.

Copaci doborâți, acoperișuri afectate și cabluri căzute

Printre cele mai importante intervenții s-a numărat cea din Șeica Mare, unde un copac doborât de vânt a afectat gardul și acoperișul unei locuințe.

Probleme au fost și în municipiul Sibiu, unde pompierii au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil, pe strada Maramureșului. Situații similare au fost înregistrate și pe alte drumuri din județ.

Printre cele mai importante intervenții s-au numărat:

• Îndepărtarea copacilor doborâți de vânt, inclusiv în Șeica Mare, unde un arbore a afectat gardul și acoperișul unei locuințe;

• Degajarea copacilor căzuți pe carosabil în municipiul Sibiu, pe strada Maramureșului, precum și pe mai multe drumuri din județ;

• Îndepărtarea unei bucăți de tablă de aproximativ 10 mp, desprinsă de pe acoperișul unui imobil de pe strada Zăvoi din Sibiu;

• Îndepărtarea unor elemente de construcție și a unor componente ale gardului provizoriu de la Palatul Justiției, aflate în pericol de desprindere;

• Îndepărtarea cablurilor electrice căzute pe carosabil în localitatea Șaroș pe Târnave.

În total, peste 30 de pompieri militari și opt autospeciale au fost mobilizate pentru înlăturarea pericolelor și limitarea pagubelor.

Prefectul Giubega: „Siguranța oamenilor nu este negociabilă”

Prefectul Gheorghe-Florian Giubega precizează că urmărește evoluția fenomenelor meteo și activitatea structurilor care intervin în teren.

„În calitate de prefect al județului Sibiu, urmăresc cu atenție evoluția situațiilor generate de fenomenele meteorologice și activitatea structurilor responsabile de gestionarea acestora. Siguranța oamenilor nu este negociabilă. Apreciez profesionalismul, promptitudinea și efortul pompierilor militari sibieni, care au intervenit pentru înlăturarea pericolelor și limitarea pagubelor materiale.”

Autoritățile le recomandă sibienilor să evite zonele în care există copaci, stâlpi sau elemente de construcție care ar putea fi desprinse de vânt și să nu atingă cablurile electrice căzute.

„Fac apel la cetățeni să manifeste prudență, să evite deplasarea sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor și construcțiilor instabile și să nu atingă cablurile electrice căzute. Orice situație care poate pune în pericol viața sau bunurile trebuie semnalată imediat la 112”, a transmis prefectul județului Sibiu.

Gheorghe-Florian Giubega spune că structurile operative rămân mobilizate și că situația este monitorizată în continuare.

„Rămânem mobilizați și în legătură permanentă cu structurile operative. Protejarea vieții și siguranței cetățenilor rămâne prioritatea noastră!”

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