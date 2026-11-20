Fosta bucătărie a spitalului a devenit centru de urgențe pentru pacienții cu tulburări de comportament. Deocamdată, centrul așteaptă autorizarea.

În fosta bucătărie a Spitalului de Psihiatrie „Doctor Gheorghe Preda” din Sibiu a fost amenajat primul Centru de Primiri Urgențe monospecialitate de acest fel din România, potrivit reprezentanților spitalului. Centrul a fost prezentat vineri, 20 noiembrie 2026, la inaugurarea Pavilionului Central al spitalului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Premieră în România, la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu: fosta bucătărie a fost transformată într-un centru de primiri urgențe — VIDEO

Spațiul de 460 de metri pătrați a fost transformat într-o unitate medicală dotată cu camere de resuscitare, izolare și contenție, unde vor fi evaluate și tratate inițial urgențele psihiatrice. Centrul este pregătit, dar nu poate primi deocamdată pacienți, fiind în așteptarea autorizațiilor necesare.

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Doctorul Ciprian Băcilă, directorul medical al spitalului, a explicat că noul centru va asigura primirea, triajul și tratamentul pacienților. Bucătăria spitalului a fost mutată în altă zonă a unității, iar clădirea ei a fost amenajată special pentru urgențe.

„Ca noutate, vedeți, avem 460 de metri. Este clădirea fostei bucătării, care în momentul actual este amenajată ca infrastructură pentru a putea lua ființă ca Centru de Primiri Urgențe (…) care poate asigura primirea, triajul, tratamentul pacienților”, a spus doctorul Ciprian Băcilă.

Camere de resuscitare, izolare și o curte interioară

Centrul va prelua pacienții cu tulburări de comportament. Aceștia vor fi evaluați, vor face investigații de laborator și vor primi tratamentul inițial, iar apoi medicii vor decide dacă este nevoie de internare. Pe lângă camerele de resuscitare și izolare, centrul are și o curte interioară, unde pacienții vor putea ieși la aer liber.

„Este dotat cu camere, două camere de resuscitare, camere de izolare, posibilitatea unei camere de contenție pentru a respecta siguranța pacienților și, nu în ultimul rând, au și o curte interioară, ca acești pacienți care sunt primiți în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe să aibă posibilitatea să iasă în aer liber și să le respectăm astfel drepturile și demnitatea”, a explicat directorul medical.

Centrul așteaptă autorizarea

Centrul a fost prezentat vineri, 20 noiembrie 2026, la inaugurarea Pavilionului Central al spitalului, modernizat de Consiliul Județean Sibiu. Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, a spus că noul spațiu va permite tratarea pacienților fără ca aceștia să fie trimiși direct pe secții.

„După obținerea autorizațiilor necesare, acest centru va permite evaluarea, investigarea și acordarea tratamentului inițial pacienților cu tulburări de comportament într-un spațiu special destinat acestui scop, fără a fi necesară trimiterea lor directă pe secțiile de spitalizare. Este un pas important atât pentru calitatea actului medical, cât și pentru siguranța pacienților și a personalului”, a declarat Daniela Cîmpean.

La inaugurare nu s-a precizat ce autorizații mai sunt necesare și nici când ar putea fi primiți primii pacienți.

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