Pe scurt: Recunoașterea semnelor unei crize, comunicarea și discuția cu pacientul după intervenție fac parte din pregătire. La București, aproximativ 100 de asistenți medicali au fost deja instruiți.

Un program bazat pe standarde britanice, în care personalul învață să calmeze situațiile conflictuale și să recurgă la imobilizarea pacientului ca ultimă soluție, a fost adus în premieră la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu.

Inițiatorul, formatorul român Gabriel Morosteș, stabilit în Marea Britanie, atrage atenția asupra lipsei unui protocol tehnic național pentru intervenția în siguranță, potrivit AGERPRES.

Morosteș, formatorul britanic Doug Melia și Corina Gagiu, directorul de îngrijiri medicale de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia” din București, au prezentat vineri, 20 noiembrie 2026, la Conferința de Psihiatrie Medico-Legală de la Sibiu, concluziile cursului desfășurat la spitalul sibian înaintea conferinței.

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„Cum poate fi imobilizat în siguranță un pacient psihiatric violent? Cine îi învață pe asistenții medicali, pe infirmieri, dar și pe medicii din spitalele de psihiatrie să intervină fără să se rănească și fără să rănească pacientul? Cum să discuți cu un pacient psihiatric eficient, mai ales atunci când acesta se află în pericol iminent și mai ales cine discută cu acest bolnav despre felul în care a fost legat, imobilizat, după ce își revine? Sunt întrebări la care legislația din România nu oferă suficiente răspunsuri tehnice”, susține Gabriel Morosteș.

Gabriel Morosteș cere un protocol național pentru intervenția fizică

Formatorul propune ca normele de aplicare a Legii sănătății mintale să includă un standard tehnic național pentru intervenția fizică a echipelor. Pe baza acestuia, personalul ar urma să fie instruit practic, astfel încât să știe concret cum să intervină.

„Legea nu ne spune, procedurile nu ne spun, nu există un protocol care să ne spună cum facem acea contenție, cum mutăm pacientul din punctul A în punctul B, cum intervenim în cazul în care pacientul atacă un alt pacient, cum îl oprim? Bineînțeles, legea ne spune că putem să îl contenționăm, dar cum facem aceasta?”, a declarat Gabriel Morosteș la conferință.

Morosteș a plecat din Brașov în urmă cu 12 ani, după ce a lucrat ca paramedic SMURD și s-a pregătit ca asistent medical. În Marea Britanie, a început ca infirmier într-un spital de psihiatrie, în lunile în care a așteptat recunoașterea calificării. Ulterior, a ajuns să conducă echipe de asistenți medicali englezi.

„De când am plecat, de 12 ani, am lucrat doar în psihiatrie”, a declarat acesta.

Una dintre problemele pe care le identifică este diferența dintre prevederile legale care permit contenția și absența, în opinia sa, a unui standard care să explice modul concret de intervenție. El compară această situație cu pregătirea obligatorie în resuscitare, pentru care personalul medical participă periodic la instruiri practice.

„De ce este nevoie să învățăm cum să facem resuscitare și nu este nevoie să învățăm cum să dezescaladăm corect un pacient și cum să imobilizăm corect un pacient, cu niște tehnici care să fie sigure atât pentru pacient, cât și pentru personalul medical?”, a întrebat formatorul în prezentarea de la Sibiu.

Lipsa unor proceduri tehnice clare creează probleme și atunci când un pacient este rănit în timpul imobilizării, a avertizat Morosteș. Personalului i se cer explicații despre intervenție, deși nu a avut un protocol după care să lucreze.

„Ne gândim la cazurile în care pacienții se accidentează, sunt accidentați în timpul contenției, după care începem să cerem asistentului medical sau celui care a contenționat notă explicativă: ‘ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat?’ Dar niciodată nu vom putea să spunem: ‘nu ai urmat protocolul’. (…) ‘Am făcut așa, pentru că așa am știut. Nu mi-a spus nimeni, nu m-a învățat nimeni’”, a explicat Gabriel Morosteș.

Cursul îi învață pe angajați să recunoască o criză înainte de intervenție

Ideea programului a prins contur în discuțiile cu Corina Gagiu. Cursul „Prevenirea și managementul situațiilor conflictuale”, construit pe baza standardelor britanice și adaptat spitalelor din România, a fost organizat în premieră în acest format în mai 2026, la Spitalul „Obregia” din București, potrivit inițiatorului.

Formatorii de la spitalul bucureștean au instruit până acum aproximativ 100 de asistenți medicali. A doua grupă a fost pregătită la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, cu participarea formatorului britanic Doug Melia. La conferință, acesta a vorbit despre rolul echipamentelor în evaluarea riscurilor.

Participanții învață să observe din timp semnele unei crize și să recunoască vorbele și atitudinile care pot calma pacientul sau pot agrava situația. Pregătirea abordează și trauma pe care o poate resimți un pacient după imobilizare.

O parte a cursului este dedicată discuției de după incident, atât în echipa medicală, cât și cu pacientul. Scopul nu este doar identificarea eventualelor greșeli, ci și stabilirea măsurilor care ar putea preveni repetarea situației. Pacientul este întrebat cum a trăit intervenția și ce ar fi putut face diferit personalul.

„Cele cinci secunde înainte de a lua o decizie fac diferența în activitatea noastră”, a declarat directoarea de îngrijiri Corina Gagiu, asistent medical cu peste 25 de ani de experiență.

După primele cursuri de la Spitalul „Obregia”, aceasta spune că a observat schimbări în comunicarea cu pacienții și în relațiile dintre angajați. Asistenții medicali învață să nu reacționeze impulsiv în situațiile tensionate și să acorde mai multă atenție comunicării.

„În primul rând, atitudinea față de pacienți și față de noi, în echipă. În partea de teorie punem accent foarte mult pe această comunicare terapeutică, care vizează atât comunicarea personalului medical cu pacientul, dar și comunicarea între membrii echipei personalului medical. (…) Echipele sunt mai unite”, a afirmat Corina Gagiu.

Formatorii pregătiți la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu urmează să își instruiască echipele, iar Gabriel Morosteș vrea să extindă programul și în alte spitale. Răspunsurile pacienților vor conta la revizuirea cursului. „Întrebăm pacientul dacă este ceva ce am putea schimba”, a explicat el la conferință.

Dincolo de tehnicile de intervenție, formatorii consideră necesară și o schimbare a atitudinii față de persoanele cu afecțiuni psihice, în condițiile în care stigmatizarea rămâne o problemă în România.

Corina Gagiu a explicat că o familie poate accepta cu dificultate faptul că o persoană apropiată a fost imobilizată într-un spital de psihiatrie, motiv pentru care comunicarea cu aparținătorii este esențială.

FOTO https://agerpres.ro

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