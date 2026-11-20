Pe scurt: 68 de terenuri au fost deja vândute în cartier. Pentru proprietarii care vor să cumpere lotul după finalizarea casei, proiectul propune un preț mai mare cu 15,66 euro pe metru pătrat, fără TVA.

Consilierii locali din Sibiu vor vota, în ședința ordinară din 26 noiembrie 2026, un proiect de hotărâre prin care se stabilește prețul de vânzare, valabil pentru anul 2027, al terenurilor pentru tineri din Cartierul Tineretului.

Conform documentației supuse aprobării, prețul propus pentru anul 2027 este de 182,90 euro/mp plus TVA. Suma va fi achitată în echivalentul în lei, calculat la cursul stabilit de Banca Națională a României (BNR) din data încheierii contractelor de vânzare în formă autentică.

Scumpire cu 15,66 euro/mp, prin indexare cu inflația

Noul tarif este cu 15,66 euro/mp mai mare față de cel aplicat în anul 2026, care a fost de 167,24 euro/mp + TVA, stabilit la acel moment în baza unui raport de evaluare ANEVAR realizat în 2025.

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Deși raportul de specialitate menționează prevederea legală potrivit căreia prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică întocmită de un evaluator autorizat, pentru anul 2027 municipalitatea nu a comandat o nouă evaluare. Reprezentanții Direcției Generale Administrare Patrimoniu, Cadastru și Autorizare Control arată că prețurile practicate pe piața imobiliară în 2026 nu diferă semnificativ de tariful aprobat anterior de Primărie. Prin urmare, instituția propune doar indexarea valorii din 2026 cu indicele de inflație aferent acestui an, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS).

Cine poate cumpăra aceste terenuri

Măsura vizează tinerii care au primit loturi de teren în folosință gratuită în Cartierul Tineretului pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003. Conform legislației în vigoare, după finalizarea construcției, proprietarii locuințelor pot solicita Consiliului Local cumpărarea directă a terenului aferent.

Până în prezent, în Cartierul Tineretului din Sibiu au fost vândute 68 de imobile-terenuri în baza acestui mecanism.

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