Un imobil-teren intravilan de peste 1.600 de metri pătrați de pe strada Vasile Aaron, deținut de fosta companie de construcții Consib S.A., va trece în proprietatea publică a Sibiului. În condițiile în care firma aflată în faliment are datorii de peste 5 milioane de lei la bugetul local, lichidatorul judiciar a cerut cedarea lotului către Primărie în schimbul ștergerii simbolice a unui leu din creanță. Decizia finală va fi luată în ședința Consiliului Local din 26 noiembrie.

Societatea a intrat în insolvență încă din anul 2009, timp în care a rămas constant pe lista marilor datornici ai orașului, cumulând restanțe de milioane de lei la bugetul local al Municipiului Sibiu.

Cum funcționează procedura prin care Primăria primește terenul

În termeni simpli, darea în plată este o procedură prevăzută de Codul de Procedură Fiscală prin care o firmă care are datorii la bugetul local, dar nu mai are bani lichizi să le achite, poate ceda Primăriei un bun imobil, clădire sau teren, în schimbul stingerii unei părți din datorie.

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Potrivit raportului de specialitate, Consib S.A. are o creanță totală înregistrată la Direcția Fiscală Locală Sibiu de 5.020.301 lei. Cererea depusă de firma de construcții, prin lichidatorul judiciar Relco Active S.P.R.L., vizează imobilul-teren de 1.607 mp situat pe strada Vasile Aaron nr. 12. Acesta este cedat pentru suma simbolică de 1 leu, valoare care va fi scăzută din datoria totală de peste 5 milioane de lei.

Practic, municipalitatea nu plătește niciun ban din buget pentru preluarea terenului, ci integrează imobilul în patrimoniul public al orașului în contul restanțelor acumulate de firmă.

Terenul, folosit în interes public

Legea impune ca bunurile preluate de o primărie prin dare în plată să fie trecute în domeniul public și să își mențină exclusiv uzul și interesul public, astfel că nu pot fi revândute sau folosite în scop comercial.

În luna septembrie 2026, Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Cadastru și Autorizare Control a analizat situația imobilului de pe strada Vasile Aaron nr. 12 și a confirmat oficial că terenul este de interes public local și poate fi preluat în domeniul public al Sibiului. Ulterior, pe 15 octombrie 2026, o comisie specială a Consiliului Local a admis cererea de preluare, iar proiectul inițiat de primarul Astrid Cora Fodor urmează să fie supus votului consilierilor locali la finalul lunii noiembrie.

Captură Google Maps

Consib S.A. este una dintre fostele mari companii de construcții din Sibiu, cu o activitate importantă înainte de declanșarea procedurilor de insolvență. Societatea figurează constant pe lista marilor datornici ai orașului, cumulând restanțe de milioane de lei la bugetul local al Municipiului Sibiu.

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