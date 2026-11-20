Pe scurt: Acțiunea elevilor este inclusă într-un proiect de 10,4 milioane de lei care vizează munții Cindrel, Lotrului și Făgăraș.

Elevii Colegiului „Constantin Noica” din Sibiu au participat joi, 19 noiembrie 2026, la ecologizarea Aleii Planetelor și a zonei Valea Caselor, a anunțat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, într-o postare pe Facebook.

Acțiunea de ecologizare face parte dintr-un proiect european pentru protejarea și valorificarea turistică a patrimoniului natural și creșterea siguranței turiștilor în munții Cindrel, Lotrului și Făgăraș.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre acțiunea de ecologizare a elevilor Colegiului „Daniil Popovici Barcianu” în Țara Colibelor. Aceștia au adunat de pe poteci ambalaje din plastic, conserve și obiecte vestimentare.

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Proiectul beneficiază de o finanțare de 10,4 milioane de lei, prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027 și din bugetul Consiliului Județean Sibiu.

„Munții sunt frumoși, bogați în ape și primitori cu cei care iubesc natura. Să-i păstrăm așa!”, a transmis Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, care le-a mulțumit elevilor pentru implicare.

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