Pe scurt: Constatarea ANI vizează perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023, când Miruță a întocmit și a depus un raport de expertiză judiciară.

Agenția Națională de Integritate l-a declarat în stare de incompatibilitate pe fostul ministru al Apărării Radu Miruță (USR), după ce ar fi desfășurat activități ca persoană fizică autorizată în aceeași perioadă în care deținea mandatul de deputat.

Constatarea a fost anunțată vineri, 20 noiembrie 2026, în comunicatul oficial al ANI privind incidentele de integritate. Informația a fost preluată și de AGERPRES.

Inspectorii de integritate îl identifică în comunicat ca Miruță Radu-Dinel, deputat în Parlamentul României. Perioada vizată este 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023.

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„În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară”, se arată în comunicatul Agenției.

ANI indică, ca temei al constatării, încălcarea art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Potrivit prevederilor legale reamintite de Agenție, fapta persoanei față de care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective.

Persoana declarată incompatibilă este, de asemenea, decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la eliberarea ori destituirea din funcție sau de la încetarea de drept a mandatului. Dacă a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție timp de trei ani de la încetarea mandatului.

Radu Miruță a ocupat funcția de ministru al Apărării Naționale și este prezentat de ANI, în comunicatul de vineri, în calitate de deputat. În toamnă, fostul ministru a fost unul dintre liderii care și-au măsurat forțele în competiția internă din USR.

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