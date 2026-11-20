Pe scurt: Studiul a inclus 61 de pacienți cu boala răspândită la alte organe. Cancer Research UK descrie rezultatele drept „cel mai mare pas înainte din ultimele decenii”.

Un medicament numit daraxonrasib a făcut ca tumorile să devină nedetectabile la unul din 12 pacienți cu cancer pancreatic avansat incluși într-un studiu clinic. La aproape toți participanții, tumorile au încetat să crească, relatează HotNews.ro, citând The Guardian și BBC.

Cei 61 de participanți fuseseră diagnosticați cu puțin timp înainte de studiu cu cancer pancreatic în stadiu avansat, răspândit în alte părți ale corpului. Rezultatele indică faptul că medicamentul poate micșora tumorile și, potențial, le poate elimina.

Tumorile au încetat să crească la 90% dintre pacienți

În cadrul studiului de fază I/II, tumorile au încetat să crească la 90% dintre pacienți. La puțin peste 60% dintre participanți, acestea s-au micșorat sau au dispărut, iar la aproximativ 8%, echivalentul unui pacient din 12, tumorile au devenit nedetectabile la tomografiile computerizate.

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Potrivit BBC, pacienții au fost urmăriți, în medie, timp de un an și jumătate. La unii dintre ei, cancerul nu a reapărut în această perioadă.

Medicii au precizat că pastila nu poate fi considerată încă un remediu și că nu știu cât timp poate menține boala sub control. Ei consideră însă rezultatele încurajatoare, deoarece tratamentul pare să le ofere pacienților mai mult timp, chiar și atunci când nu duce la o remisie completă.

Organizația Cancer Research UK a calificat rezultatele drept „cel mai mare pas înainte din ultimele decenii” pentru pacienții cu cancer pancreatic, potrivit BBC.

Ora de Sibiu a scris în mai 2026 despre rezultatele daraxonrasib în prelungirea vieții pacienților cu cancer pancreatic avansat. Datele prezentate atunci indicau o supraviețuire medie aproape dublată.

Jumătate dintre persoanele diagnosticate cu cancer pancreatic decedează în termen de trei luni. Atunci când boala se extinde la alte organe, doar aproximativ 3% dintre pacienți supraviețuiesc cinci ani. Potrivit The Guardian, cancerul pancreatic are cea mai scăzută rată de supraviețuire dintre toate tipurile comune de cancer din Marea Britanie.

Simptomele pot include icter, mâncărimi ale pielii, urină de culoare mai închisă, scaun de culoare mai deschisă, pierdere inexplicabilă în greutate, oboseală și febră, potrivit BBC.

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