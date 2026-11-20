Pe scurt: Biletul de 32,50 de lei i-a adus marele premiu unui jucător care a ales și numere cu semnificație personală. Câștigătorul vrea să continue să joace la Loto 6/49 și Joker.

Un bărbat din Călărași, în vârstă de peste 60 de ani, este câștigătorul premiului de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a 980.000 de euro.

Acesta s-a prezentat vineri, 20 noiembrie 2026, la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica banii, a anunțat instituția, potrivit HotNews.ro.

Premiul a fost obținut la tragerea din 12 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, bărbatul joacă la loto de 35 de ani.

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„Ne-a declarat că joacă întotdeauna doar variante simple și că o parte dintre numerele care i-au purtat noroc au semnificație personală. Își dorește să joace în continuare la jocurile preferate Loto 6/49 și Joker”, au precizat reprezentanții Loteriei Române.

Biletul câștigător a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, iar prețul plătit a fost de 32,50 de lei.

„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”, este mesajul transmis de câștigător. Bărbatul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

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