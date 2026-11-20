Pe scurt: Dependențele, răbdarea în suferință și rugăciunea s-au numărat printre temele întrebărilor adresate episcopului Macarie. Întâlnirea a inclus și un mesaj despre păstrarea empatiei în profesia medicală.

Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Macarie Drăgoi, s-a întâlnit joi, 19 noiembrie 2026, cu tineri, elevi, studenți, cadre medicale, profesori și credincioși de toate vârstele, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.

Sala a devenit neîncăpătoare la conferința „Cum să nu-mi pierd sufletul încercând să-mi construiesc viitorul?”, potrivit unui comunicat al Organizației Tinerilor din Sibiu, publicat de Mitropolia Ardealului.

Evenimentul a fost organizat de Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS), în parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și Consiliul Județean Sibiu, cu binecuvântarea lui Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

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Conferința a făcut parte din Zilele Șaguniene 2026, ediție marcată de proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Întâlnirea a fost asociată și acțiunilor dedicate Zilelor Sănătății Plămânilor.

Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre venirea episcopului Macarie la Sibiu pentru întâlnirea cu tinerii, prezentând misiunea sa din nordul Europei, de la Stockholm până la Svalbard și Groenlanda.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie a vorbit despre păstrarea empatiei în medicină

În deschiderea întâlnirii, Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a abordat prevenția și îngrijirea sănătății în contextul Zilei Naționale fără Tutun. Acesta a subliniat că activitatea spitalului nu se limitează la partea tehnică a actului medical și că performanța profesională nu trebuie să înlocuiască respectul față de pacient.

„Sănătatea plămânilor înseamnă respirație, libertate, demnitate și viață. Putem avea cele mai moderne echipamente, cele mai ambițioase proiecte și cele mai impresionante rezultate, dar dacă pierdem empatia și nu mai vedem omul din spatele diagnosticului, atunci riscăm să pierdem tocmai esența profesiei noastre. De aceea, una dintre cele mai mari provocări este să învățăm să devenim mai performanți fără a deveni mai puțin umani. Viitorul merită construit, dar niciodată cu prețul sufletului nostru.”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Episcopul Macarie a răspuns întrebărilor despre dependențe și suferință

În intervenția sa, episcopul Macarie i-a îndemnat pe participanți să stăruie în credință. Prezența sa la Sibiu a făcut parte dintr-un itinerar duhovnicesc care includea ulterior slujirea la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea.

„Preaiubiții mei, am venit de la capătul pământului din dragoste față de voi și din dorința de a ne călăuzi pe calea cea strâmtă. Totdeauna calea mântuirii a fost strâmtă, dar parcă, așa cum spuneau și tinerii, se strâmtează tot mai mult. De aceea, mă bucur că ați venit într-un număr atât de mare la această întrunire duhovnicească, ca să căutăm și să găsim răspunsuri pe această cale.”, a spus Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

Ierarhul a vorbit despre importanța spovedaniei și despre curajul de a purta și mărturisi Sfânta Cruce în viața de zi cu zi.

„Așa cum ne îngrijim trupul și îl curățim în fiecare zi, la fel trebuie să ne primenim și sufletul prin taina spovedaniei. Dacă Hristos nu s-a rușinat să îmbrățișeze crucea pentru noi, nici noi să nu ne rușinăm să purtăm semnul Sfintei Cruci. Omul duhovnicesc nu se teme de viitor, ci îl pășește împreună cu Hristos.”, a afirmat episcopul Macarie.

A doua parte a întâlnirii a fost dedicată întrebărilor scrise de participanți. Episcopul a oferit îndrumări despre depășirea dependențelor, răbdarea în suferință și puterea rugăciunii neîncetate. A prezentat, de asemenea, pilde din viața Cuvioasei Elisabeta de la Pasărea și a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul și a evocat momente din propria misiune pastorală.

La încheierea conferinței, fiecare participant a primit binecuvântarea personală a episcopului Macarie și iconițe cu Maica Domnului Alăptătoarea.

Foto: Costin Chesnoiu

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