Pe scurt: Lista invitaților îi include pe Emilia Muntean, Aurica Bacea și Grupul vocal „Boboci de pe Târnave”, alături de Andrei Jata.

Paula Hrișcu se numără printre interpreții care vor cânta colinde în Piața Corneliu Coposu din Mediaș, potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului Mediaș.

Programul artistic este dedicat colindelor și obiceiurilor tradiționale românești. Pe scenă vor urca și Emilia Muntean, Aurica Bacea, Costel Popa, Aurelian Suciu, Cătălin Bobar și George Cătană.

Din program mai fac parte Ioana Creț, Diana și Bianca Crețu, Jesica și Natalia Matyas și Grupul vocal „Boboci de pe Târnave”, alături de Andrei Jata.

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Evenimentul va fi prezentat de Cosmina Fulea. Potrivit primăriei, acesta este conceput ca un prilej de întâlnire a comunității în pragul sărbătorilor și de promovare a patrimoniului cultural tradițional românesc.

Ora de Sibiu a relatat, în decembrie 2025, despre concertul „Florile dalbe”, care a adunat sute de persoane la Mediaș. Și acel spectacol de colinde a avut loc în Piața Corneliu Coposu.

Intrarea este liberă.

„Intrarea este liberă, iar toți cei interesați sunt așteptați în Piața Corneliu Coposu pentru a se bucura împreună de magia colindelor.”, a transmis Primăria Municipiului Mediaș.

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