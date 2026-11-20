Consilierii locali ai municipiului Sibiu urmează să voteze un proiect de hotărâre privind modificarea prețului local al energiei termice furnizate de SC Urbana SA în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Propunerea vizează o ușoară scădere a prețului facturat populației racordate la sistemul centralizat operat de Urbana, în timp ce pentru consumatorii non-casnici prețul crește.

Documentația are la bază solicitarea operatorului SC Urbana SA și Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 2527 din 26 octombrie 2026, prin care au fost aprobate noi prețuri reglementate de producere a energiei termice în centrala de cogenerare a societății.

Scădere a prețului și a subvenției pentru populație

Potrivit proiectului de hotărâre și raportului de specialitate întocmit de Direcția Economică, prețul local total (care include producția, distribuția și furnizarea) pentru energia termică destinată consumatorilor casnici scade cu aproximativ 2,4%, de la 729,22 lei/Gcal la 711,88 lei/Gcal (exclusiv TVA). Această reducere este determinată de scăderea prețului de producere stabilit de ANRE pentru centrala Urbana SA, de la 582,24 lei/Gcal la 564,90 lei/Gcal (exclusiv TVA), în timp ce tariful local pentru distribuție și furnizare rămâne neschimbat, la nivelul de 146,98 lei/Gcal (exclusiv TVA).

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Persoanele cu venituri reduse vor beneficia în continuare de ajutoare sociale suplimentare, conform reglementărilor în vigoare.

Creștere de preț pentru firme și ceilalți consumatori non-casnici

În cazul consumatorilor non-casnici deserviți de SC Urbana SA, proiectul prevede o majorare a prețului local total de la 729,22 lei/Gcal la 959,19 lei/Gcal (exclusiv TVA).

Creșterea provine din noul preț de producere aprobat de ANRE pentru această categorie, care urcă de la 582,24 lei/Gcal la 812,21 lei/Gcal (exclusiv TVA), tariful de distribuție și furnizare menținându-se la 146,98 lei/Gcal (exclusiv TVA).

De asemenea, potrivit deciziei ANRE, începând cu data de 1 aprilie 2027, prețul de producere a energiei termice destinate atât populației, cât și consumatorilor non-casnici va fi unificat la nivelul de 698,50 lei/MWh, respectiv 812,21 lei/Gcal (exclusiv TVA).

Toate prețurile prezentate în proiectul de hotărâre nu includ TVA, urmând ca la facturarea către consumatorii finali să se aplice cota de TVA în vigoare la momentul respectiv.

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