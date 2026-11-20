UPDATE, ora 07:57: Pompierii sibieni intervin în continuare pentru îndepărtarea a trei copaci căzuți, precizează ISU Sibiu. Un copac a căzut pe carosabil, pe strada Maramureșul din municipiul Sibiu, iar un altul pe carosabil, în Piața Tălmaciu din municipiul Sibiu. În localitatea Șeica Mare, un copac a căzut pe zidul și acoperișul unei case.

„Misiunile sunt în desfășurare”, confirmă ISU Sibiu.

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Fenomenele meteorologice periculoase au provocat mai multe situații de urgență în județul Sibiu, pompierii intervenind inclusiv pe bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu, unde bucăți din gardul de protecție al Palatului Justiției au ajuns pe carosabil și pe trotuar, vineri dimineața.

Echipajele operative ale ISU Sibiu s-au deplasat pentru îndepărtarea elementelor de construcție și a copacilor căzuți, precum și pentru gestionarea unei situații generate de o flacără izbucnită la nivelul unor cabluri electrice.

„Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, pentru care au fost emise avertizări de Cod portocaliu și Cod roșu, ce vizează inclusiv zone din județul Sibiu, pompierii sibieni au fost solicitați să intervină, până la această oră, pentru gestionarea mai multor situații de urgență generate de condițiile meteorologice nefavorabile.

Astfel, echipajele operative au intervenit în următoarele situații: municipiul Sibiu, strada Zidului – pentru îndepărtarea unor elemente de construcție aflate în pericol de cădere; municipiul Mediaș, strada Avram Iancu – pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unei flăcări la nivelul unor cabluri electrice; municipiul Sibiu, strada Zăvoi – pentru îndepărtarea unei bucăți de tablă, cu o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, desprinsă de pe acoperișul unei case; la ieșirea din municipiul Mediaș spre Ighișu Nou – pentru degajarea unui copac căzut pe partea carosabilă; la ieșirea din Ocna Sibiului spre Mândra – pentru degajarea unui copac căzut pe partea carosabilă.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii sibieni rămân mobilizați și pregătiți să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase”, a transmis ISU Sibiu.

Ulterior, pompierii au intervenit pe bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu pentru degajarea de pe carosabil și de pe trotuar a unor bucăți din gardul de protecție al Palatului Justiției, potrivit ISU Sibiu.

ISU Sibiu recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau panourilor publicitare și să evite clădirile care prezintă elemente de construcție ce pot fi desprinse de vânt.

Cablurile electrice căzute la pământ nu trebuie atinse, iar distanța față de acestea trebuie păstrată.

În cazul producerii unei situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112 și să respecte recomandările autorităților.

Revenim cu detalii!

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