Pe scurt:
Colaborarea dintre actorii implicați în dezvoltarea regiunii Sibiului a fost tema discuțiilor organizate de AHK România.
Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a participat miercuri, 18 noiembrie 2026, la un eveniment regional organizat la Sibiu de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.
La întâlnire au luat parte reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic. Astrid Fodor le-a adresat participanților un mesaj de bun venit și a prezentat atuurile municipiului Sibiu, precum și potențialul său de dezvoltare, a precizat municipalitatea.
Discuțiile din panelul „Regiuni competitive, companii puternice: perspective pentru dezvoltarea economică în regiunea Sibiului” s-au concentrat pe oportunitățile de colaborare și pe importanța unui dialog constant între toți actorii implicați în dezvoltarea comunității.
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