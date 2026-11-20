Pe scurt: Sibiul s-a numărat printre exemplele discutate la conferința dedicată turismului românesc. Paul Kuttesch a pus accent pe promovare și investiții în infrastructura turistică a județului.

Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Paul Kuttesch, a participat la cea de-a cincea ediție a Conferinței Destinația Anului 2026, desfășurată la Poiana Brașov, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

În cadrul evenimentului dedicat dezvoltării și promovării turismului românesc a fost lansată competiția Destinația Anului 2027.

Conferința a reunit reprezentanți ai administrației publice, manageri de destinație, antreprenori și profesioniști din industria turismului. Aceștia au prezentat experiențe, idei și exemple de bune practici privind dezvoltarea destinațiilor turistice din România.

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Competiția Destinația Anului 2027 va avea cinci nominalizări pentru fiecare categorie

Destinația Anului 2027 aduce un format nou: cinci nominalizări și un singur câștigător pentru fiecare categorie. Competiția va include și criterii suplimentare de evaluare.

Printre temele discutate la conferință s-au numărat strategiile de dezvoltare turistică ale orașelor, relația dintre turism și comunitățile locale, identitatea stațiunilor turistice, valorificarea patrimoniului cultural și gastronomic și rolul antreprenorilor în dezvoltarea destinațiilor.

Participanții au prezentat exemple din Brașov, Sibiu, Oradea, Timișoara, Bucovina, Covasna și alte regiuni. Mesajul central al conferinței a fost că dezvoltarea turismului presupune colaborare între administrația publică, mediul privat și comunitățile locale.

Paul Kuttesch pune accent pe promovare și investiții în infrastructura turistică

Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu a legat dezvoltarea turistică a județului de promovarea resurselor locale și de investiții în infrastructura turistică.

„Județul Sibiu are un potențial turistic remarcabil, susținut de patrimoniul natural, cultural și gastronomic, de tradițiile și autenticitatea comunităților sale. Valorificarea acestor resurse prin promovare și investiții în infrastructura turistică poate contribui la creșterea atractivității județului și la dezvoltarea economiei locale. În acest sens, Consiliul Județean Sibiu acordă o atenție deosebită promovării patrimoniului turistic și valorificării oportunităților de dezvoltare a județului ca destinație turistică”, apreciază Paul Kuttesch, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu.

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