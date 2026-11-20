Sibiul se pregătește pentru o nouă invazie a Moșilor Crăciun. Marea MoșMondeală revine pe 11 decembrie, cu cea de-a noua ediție, iar participanții vor alerga pe un traseu nou, prin orașul împodobit de sărbători. Evenimentul va avea punctul de întâlnire în Piața Mare, în mijlocul Târgului de Crăciun, și va susține, la fel ca în anii precedenți, echipa de baschet în scaun rulant Zburătorii. Taxele de participare sunt de 110 lei pentru adulți și 75 de lei pentru copii.

Marea MoșMondeală, evenimentul care aduce în fiecare an participanți costumați în Moș Crăciun pe străzile Sibiului, revine vineri, 11 decembrie, cu o nouă ediție. Participanții se vor întâlni în Piața Mare, în mijlocul Târgului de Crăciun, de unde vor porni într-o alergare necompetitivă prin orașul decorat pentru sărbători.

Organizatorii au pregătit anul acesta un traseu nou, care îi va purta pe alergători prin Sibiul împodobit de Crăciun. Nu va exista cronometrare, astfel că participanții nu vor concura pentru cel mai bun timp, ci vor putea alerga în ritmul propriu, bucurându-se de atmosfera de sărbătoare.

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„Anul acesta avem un traseu nou, pregătit special să ne scoată la moșmondit prin orașul împodobit de sărbătoare! Cursa nu e cronometrată. E despre voie bună, mișcare și cheful ăla molipsitor de distracție”, au transmis organizatorii.

La eveniment sunt așteptați atât adulți, cât și copii, îmbrăcați în costume de Moș Crăciun sau purtând măcar o căciuliță roșie. Pe lângă alergare, participanții sunt încurajați să facă schimb de mici cadouri simbolice, precum mandarine sau bomboane, să cânte colinde și să se bucure împreună de atmosfera sărbătorilor.

Alergare pentru echipa de baschet în scaun rulant Zburătorii

Dincolo de distracție, Marea MoșMondeală își păstrează și componenta caritabilă. La fel ca în anii precedenți, evenimentul va susține echipa Zburătorii, formată din sportivi care practică baschetul în scaun rulant.

„Continuăm frumoasa tradiție de a-i susține din toată inima pe Zburători, echipa noastră dragă care joacă baschet în scaun rulant”, au anunțat organizatorii.

Prin această inițiativă, alergarea de Crăciun devine și un prilej pentru comunitatea sibiană de a susține echipa, într-un eveniment care pune accent pe solidaritate, mișcare și bucuria de a petrece timp împreună.

Cât costă participarea și când încep înscrierile

Taxa de participare la ediția din acest an este de 110 lei pentru adulți și 75 de lei pentru copii. În schimbul acesteia, fiecare alergător va primi un pachet care include un număr de concurs, o medalie de colecție și un voucher pentru o băutură caldă, de care se va putea bucura la finalul cursei.

Organizatorii au anunțat că startul înscrierilor va fi comunicat săptămâna viitoare, iar cei interesați vor putea să își rezerve locul prin intermediul platformei RaceHub.

Deocamdată, ora exactă a evenimentului nu a fost stabilită. Aceasta va fi comunicată după obținerea tuturor avizelor necesare, însă data și locul de întâlnire sunt deja cunoscute: 11 decembrie, în Piața Mare din Sibiu.

Informațiile despre deschiderea înscrierilor, ora de start și celelalte detalii organizatorice vor fi publicate pe pagina de Facebook a evenimentului Marea MoșMondeală – ediția a IX-a.

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