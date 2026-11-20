Motanul alb, cu ochi albaștri, a ieșit din curte împreună cu pisica cu care a crescut acum trei săptămâni. Doar ea s-a mai întors. De atunci, familia bate zilnic străzile cartierului, iar pisica rămasă acasă îl așteaptă.

Când am sunat-o, proprietara lui Fulg tocmai traversa strada spre cimitir. Voia să mai facă o tură prin zonă până se întuneca, așa cum face în fiecare zi de trei săptămâni, de când motanul ei alb, cu ochi albaștri, a ieșit din curte și nu s-a mai întors.

„Acum sunt pe cale să trec drumul în cimitir. Mă duc să fac o tură până nu se întunecă”, ne-a spus Adela. A mai fost prin cimitir, pe câmp și pe străzile din jur, până spre Daniel Renard.

Salvat de pe stradă, crescut alături de „sora” lui

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Fulg, sau Fulgușor, cum îi spun cei de acasă, are doi ani. Nu a ajuns întâmplător în familia lor. Acum doi ani, în octombrie, a fost găsit bolnav pe o stradă din zona gării. Familia l-a adoptat de pui, printr-un grup de adopții, odată cu o altă pisicuță. Cei doi au crescut împreună și erau nedespărțiți. Ieșeau împreună în curte și se întorceau împreună în casă, unde dormeau cea mai mare parte a timpului.

Așa au plecat și în ziua în care Fulg a dispărut. Adela a văzut totul pe camerele de supraveghere: cele două pisici au trecut prin gard, una după alta. Doar una s-a mai întors.

„De obicei ieșeau împreună. Una s-a întors, una nu. Iar acum cealaltă pisică îl caută continuu.”

Trei săptămâni de căutări, nicio veste

Familia a început căutările chiar de a doua zi. Au lipit afișe prin cartier, deși ploaia le-a stricat de mai multe ori, au întrebat vecinii, au anunțat Animal Life și au postat în toate grupurile de pisici pierdute și găsite. Trei săptămâni mai târziu, nimeni nu le-a dat vreo informație despre Fulg.

„Absolut nimeni. Sper să-l fi văzut cineva și să fi crezut că îl adoptă sau că îi face un bine. Sincer, nu știu la ce să mă aștept.”

Ce o doare cel mai tare este că tot restul a rămas neschimbat. Fulg se juca toată ziua pe terenul gol din spatele magazinului Lidl, unde vin și câteva pisici fără stăpân. Pe două dintre ele familia le hrănește în grădină. „Toate sunt la locul lor. Numai el lipsește”.

Familia oferă recompensă pentru găsirea lui Fulg

Fulg nu are microcip și nici zgardă. Familia a încercat să-i pună una, dar nu i-a plăcut și le-a fost teamă să nu se agațe cu ea când iese afară. De aceea, singura lui șansă să ajungă acasă sunt oamenii care l-ar putea recunoaște. Motanul este alb, cu ochi albaștri, cu urechile și coada ușor maronii și câteva pete maronii pe cap și pe spate și este castrat.

Pentru cine l-ar putea avea, mesajul ei este simplu:

„Eu sper că, dacă cineva îl găsește sau îl vede, să ne spună. Iar dacă cineva l-a luat, crezând că îi face un bine pentru că l-a văzut pe stradă rătăcit și speriat, să ia în considerare faptul că are o familie care îl caută.”

Fulg a dispărut în urmă cu trei săptămâni din zona Lidl din Cartierul Arhitecților, de pe strada George Matei Cantacuzino. Dacă l-ați văzut sau aveți orice informație despre el, sunați la 0773977885. Familia oferă recompensă celui care îi ajută să-l găsească.

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