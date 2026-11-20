Cel mai vechi spital de psihiatrie din sud-estul Europei are acum lifturi pentru pacienții pe targă, sistem de apel la fiecare pat și geamuri securizate în locul gratiilor. Clădirea din secolul al XIX-lea a fost consolidată și modernizată în principal cu bani din PNRR.

Consiliul Județean Sibiu a inaugurat vineri, 20 noiembrie, Pavilionul Central al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Doctor Gheorghe Preda”, modernizat cu peste 72 de milioane de lei. Când intri în clădire, primul lucru pe care îl simți este mirosul de nou. Paturile sunt noi, ambianța e plăcută, iar la ferestre nu mai sunt gratii. În clădirea în care s-a deschis, acum 163 de ani, primul spital de psihiatrie din sud-estul Europei, pacienții vor fi îngrijiți de acum în condiții moderne.

Gratiile au fost înlocuite cu geamuri speciale, cu sticlă securizată și deschidere limitată. Pentru prima dată, pavilionul are lifturi în care pot fi transportați și pacienți pe targă, dar și lifturi pentru hrană. Fiecare pat are un buton de apel pentru personalul medical, iar circuitele medicale au fost reorganizate. Pavilionul are trei secții medicale, cu o capacitate totală de 250 de paturi.

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▶ Vezi pagina acestui video: Transformare spectaculoasă la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu: pavilion modernizat, fără gratii la ferestre și cu lifturi pentru pacienți — VIDEO

„Poate părea un simplu detaliu tehnic, însă eu cred că este o schimbare cu o semnificație profundă, pentru că un spital de psihiatrie trebuie să fie, înainte de toate, un loc al îngrijirii, al respectului și al demnității umane”, a declarat Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

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O idee veche de aproape două secole

Directorul medical al spitalului, doctorul Ciprian Băcilă, spune că renovarea readuce clădirea la ce și-au dorit cei care au gândit-o. Spitalul a fost proiectat prin anii 1830, iar documentele vremii vorbeau deja despre un „ambient prietenos” și despre evitarea gratiilor care să pară „ca la închisoare”. Scopul era ca pacienții să nu fie izolați și stigmatizați, iar mediul să fie „cât mai aproape de mediul familial”.

„În această reabilitare și renovare, cred că în momentul actual chiar se întâmplă lucrul ăsta”, a spus doctorul Ciprian Băcilă. El a adăugat că modernizarea aduce condiții mult mai bune și pentru personalul spitalului.

Cea mai mare investiție a Consiliului Județean în spital

Valoarea finală a lucrărilor de consolidare seismică, modernizare și eficientizare energetică este de 72,27 milioane de lei, cu TVA. Este cea mai mare investiție făcută până acum de Consiliul Județean Sibiu în acest spital. Din această sumă, 67,03 milioane de lei vin din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar 5,24 milioane de lei din bugetul județului Sibiu. Recepția lucrărilor s-a făcut pe 12 noiembrie 2026. Proiectarea și execuția au fost asigurate de asocierea EURAS SRL și CUBICON INVEST SRL. „Au trecut 163 de ani. Medicina a evoluat, societatea s-a schimbat, la fel și felul în care înțelegem și tratăm bolile psihice”, a spus Daniela Cîmpean.

Pereții exteriori și structura din subsol au fost consolidați, clădirea a fost termoizolată cu vată bazaltică, iar acoperișul a fost refăcut. Ferestrele, ușile și instalațiile electrice, sanitare și de încălzire au fost înlocuite. Pavilionul are acum panouri fotovoltaice și un sistem automatizat de climatizare cu pompe de căldură. Pentru siguranța la incendiu au fost montate patru scări de evacuare, uși și cortine rezistente la foc, iar hidranții au fost repoziționați.

Constructorul a continuat lucrările deși plățile au întârziat 6 luni

„Această investiție nu a fost una ușoară”, a recunoscut Daniela Cîmpean. Clădirea din secolul al XIX-lea avea nevoie de consolidări complexe, iar spitalul nu putea fi închis. „În același timp, spitalul însă trebuia să rămână funcțional”, a explicat președintele Consiliului Județean. Pacienții au fost mutați, s-au amenajat spații provizorii și s-au schimbat circuitele medicale.

Au existat și probleme cu banii. „Au existat și dificultăți financiare generate de întârzierile în decontarea de la nivel național a lucrărilor, care au afectat ritmul șantierului. Am găsit soluții și am mers mai departe”, a spus Daniela Cîmpean. Ea a povestit că au fost necesare „ore în șir de ședințe, întâlniri, pentru a vedea care e soluția legală pentru a putea duce investiția mai departe”.

Cel mai greu a fost pentru constructor. „Vreau să știți că au fost și șase luni de zile în care acești oameni nu au putut să-și deconteze lucrări”, a spus Daniela Cîmpean.

Modernizarea continuă la Spitalul de Psihiatrie

Proiectele, în valoare totală de 69,34 milioane de lei, sunt finanțate prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Pavilionul C17, destinat psihiatriei pediatrice și fizioterapiei, primește 46,30 milioane de lei, pavilionul C16, unde funcționează Secția V pentru adulți, 13,2 milioane de lei, iar Policlinica din pavilionul C8, 9,84 milioane de lei.

La Policlinică lucrările sunt gata. „La cea din urmă lucrările sunt deja finalizate, iar recepția este în curs și o vom prezenta public la finalul acestei etape”, a precizat ea.

Până acum, investițiile finalizate de Consiliul Județean Sibiu la Spitalul de Psihiatrie însumează aproximativ 102,4 milioane de lei. Pe lângă Pavilionul Central, ele includ reabilitarea Secției IV, modernizarea și extinderea Ambulatoriului pentru adulți, modernizarea punctului termic și digitalizarea spitalului.

„Prin amploarea și diversitatea lor, proiectele dezvoltate de Consiliul Județean Sibiu contribuie la transformarea spitalului într-o unitate medicală modernă, mai sigură, mai eficientă și mai bine adaptată nevoilor pacienților și personalului medical”, a declarat Florin Neag, managerul spitalului.

„Obiectivul nostru este ca toate secțiile acestui spital să fie modernizate, astfel încât fiecare pacient, indiferent de vârstă sau de afecțiunea de care suferă, să beneficieze de condiții corespunzătoare de îngrijire”, a adăugat președinta Consiliului Județean. Spitalul are în total 456 de paturi.

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