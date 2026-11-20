O aeronavă de mici dimensiuni va putea fi observată vineri, 20 noiembrie 2026, efectuând mai multe manevre de apropiere în zona Aeroportului Internațional Sibiu.

Potrivit reprezentanților aeroportului, aeronava aparține Autorității Aeronautice Civile Române și efectuează zboruri tehnice pentru calibrarea unor echipamente necesare navigației aeriene.

Manevrele presupun mai multe apropieri succesive în zona aeroportului și fac parte din operațiunile tehnice necesare verificării și calibrării sistemelor utilizate pentru siguranța navigației aeriene.

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Prezența repetată a aeronavei în apropierea Aeroportului Internațional Sibiu este, astfel, legată de aceste verificări tehnice.

Aeronava este identificată cu indicativul YR-CAA și este un model Beechcraft B350 King Air 350

Potrivit datelor tehnice publicate pentru această familie de aeronave, aceasta poate transporta maximum 11 ocupanți, având o viteză maximă de croazieră de aproximativ 578 km/h, o autonomie de circa 3.345 de kilometri și un plafon de zbor de aproximativ 10.668 de metri.

Aeronava este echipată cu două motoare Pratt & Whitney Canada PT6A-60A. În configurațiile obișnuite pentru transportul pasagerilor, modelul King Air 350 este utilizat, de regulă, cu aproximativ opt pasageri.

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