M-am întâlnit zilele trecute cu primarul Ilie Avram Pinte din Valea Viilor și cu Cristian Bratu, primarul din Mihăileni, iar discutiile ambilor aleși locali au condus la faptul că ambele localități au realizat investiții mari și importante în infrastructură din fonduri europene și guvernamentale, dar au și foarte multe alte lucruri în comun care îi unesc. De aceea consideră că o comasare voluntară ar fi soluția ideală pentru o administrație mai suplă, dar și pentru o mai mare șansă de a atrage fonduri europene și guvernamentale.

Comasarea voluntară oferă și o serie de avantaje localităților pentru că, într-o perioadă lungă de timp, acestea vor avea foarte multe facilități, inclusiv reduceri semnificative ale impozitelor pe care cetățenii ar urma să le plătească. Cu alte cuvinte, mai mulți bani pentru comunitate și taxe reduse pentru cetățeni.

Cei doi primari au căzut de acord să realizeze comasarea și sunt foarte hotărâți să facă acest lucru.

Urmează să fie consultați și cetățenii imediat ce Guvernul va emite cadrul legal, iar oamenii din cele două localități vor avea ultimul cuvânt.

În concluzie, cei doi primari nu vor să rateze oportunitatea de a dezvolta și mai mult localitățile, iar cetățenii sa plătească taxe mai mici.

Primarul din Mihaileni : “Pentru o dezvoltare durabilă si o mai bună conectare la zonele metropolitane, considerăm asocierea administrativă cu comuna Valea Viilor reprezintă o oportunitate strategică. Un obiectiv esențial al acestui demers il constituie dezvoltarea infrastructurii rutiere, prin realizarea conexiunilor Metiș-Motiș si Moardăș -Motiș,care vor contribui la reducerea la jumătate a distantei si timpului de deplasare către Mediaș. Comasarea nu trebuie privită ca o reorganizare administrativă, in primul rând ci mai degrabă un pas concret spre dezvoltare, conectivitate si creșterea calității vieții cetățenilor.”

Primarul din Valea Viilor: “Este o oportunitate pentru ambele localități să fim mai eficienți și să oferim condiții și oportunități de dezvoltare tuturor cetățenilor și investitorilor, dar și să ne promovăm mai bine având în vedere ca Valea Viilor are și un monument UNESCO de o frumusețe și valoare inestimabila. Motto-ul meu este că împreună suntem mai puternici, iar oamenii vor avea doar de câștigat.”

Ma bucur că cei doi primari au dat dovadă de maturitate politică, pentru că au pus interesul cetățeanului pe primul loc și nu s-au gândit la funcțiile lor.

DEPUTAT PSD SIBIU – TRIF BOGDAN GHEORGHE

Deputatul Bogdan Trif (stânga), la discuțiile despre comasarea voluntară a comunelor Valea Viilor și Mihăileni alături de primarul Ilie Avram Cristian Bratu, primarul din Mihăileni

Cristian Bratu, primarul din Mihăileni bate palma cu primarul Ilie Avram Pinte din Valea Viilor după discuțiile despre comasarea voluntară a comunelor lor

Cei doi primari ai comunelor Valea Viilor și Mihăileni își strâng mâna la finalul discuțiilor despre comasarea voluntară.

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