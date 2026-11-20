Aparițiile tot mai dese ale vulpilor pe străzile din Sibiu au pus pe jar autoritățile locale. De la începutul anului și până în prezent, la Primăria Sibiu au fost înregistrate 16 sesizări privind prezența acestor animale sălbatice în oraș, iar în urma intervențiilor au fost capturate opt exemplare.

Vânătorii au fost chemați de peste 20 de ori să monteze capcane în mai multe cartiere, inclusiv în Cimitirul Municipal sau în zona Aeroportului. Pe de altă parte, în cazul vulpii fotografiate recent în cartierul Țiglari, municipalitatea precizează că nu a primit nicio reclamație oficială.

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Peste 20 de intervenții și 8 vulpi duse în pădure

Potrivit reprezentanților Primăriei Sibiu, în unele situații a fost nevoie de acțiuni repetate pentru a prinde animalele. Vânătorii de la Asociația Hubertus Șelimbăr, cu care municipalitatea are contract de prestări servicii, au intervenit în șapte zone distincte ale orașului.

„Anul acesta au fost înregistrate sesizări referitoare la 16 cazuri de apariții ale vulpilor în oraș, în unele cazuri fiind necesare acțiunea repetate pentru prinderea lor. Astfel, în 2026, Asociația de Vânătoare Hubertus, cu care Primăria Sibiu are contract pentru acest tip de servicii, a fost solicitată de 21 de ori de către Serviciul pentru Situații de Urgență al Primăriei pentru a amplasa cuști în vederea capturării animalelor”, a declarat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Cuștile au fost montate în cartierul Magnolia, în cartierul Ștrand (pe strada Săcel), în cartierul Veterani, în zona Hornbach, pe strada E. Cioran, în interiorul Cimitirului Municipal, precum și pe șoseaua Alba Iulia, în zona Aeroportului.

„Acestea au fost lăsate în teren în medie 48 de ore, reușindu-se capturarea a 8 vulpi. După prinderea lor, animalele care au fost verificate de medicul veterinar, iar ulterior au fost relocate în pădurile din jurul Municipiului, cât mai departe de oraș, pentru a reduce eventualitatea revenirii lor în zona urbană”, a adăugat Gligore.

Nicio sesizare oficială pentru vulpea din Țiglari

Reacția Primăriei vine după ce, la începutul acestei săptămâni, o cititoare Ora de Sibiu a surprins o vulpe plimbându-se nestingherită în zona cartierelor Țiglari și Tineretului. Animalul nu s-a speriat de prezența oamenilor și s-a apropiat chiar de mașina sibiencei. Reprezentanții municipalității spun însă că nu au fost alertați cu privire la acest incident.

„În ceea ce privește intervenția în cartierul Țiglari despre care menționați în solicitare, precizăm că Serviciul pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Sibiu nu a primit nicio sesizare în această săptămână cu privire la apariția unei vulpi în această zonă”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

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Cât plătește Primăria pentru capturarea fiecărui animal

Pentru a gestiona înmulțirea aparițiilor vulpilor în intravilan, Primăria Sibiu a încheiat în vara acestui an un nou contract cu Asociația de Vânătoare Hubertus Șelimbăr, gestionarul fondului cinegetic de pe raza municipiului și a stațiunii Păltiniș.

Tarifele stabilite prevăd plata a 500 de lei fără TVA pentru fiecare exemplar prins, la care se adaugă 650 de lei fără TVA pentru fiecare interval de 24 de ore în care capcanele autorizate sunt amplasate și supravegheate. Suma totală de 1.150 de lei fără TVA este achitată de municipalitate doar în cazul în care animalul este capturat.

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