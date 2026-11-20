Vântul puternic a dat peste cap transportul pe cablu la Bâlea Lac. Telecabina care face legătura între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac a fost oprită temporar, vineri, 20 noiembrie, din cauza condițiilor meteorologice. Rafalele au atins 90 de kilometri pe oră pe crestele montane, iar în apropierea Sibiului, la Cristian, au fost înregistrate intensificări ale vântului de până la 86 de kilometri pe oră. Șapte turiști au reușit să urce la Bâlea Lac înainte ca vremea să se înrăutățească.

Reprezentanții telecabinei au confirmat pentru Ora de Sibiu că instalația este oprită, iar transportul va fi reluat numai după ce condițiile meteorologice vor permite desfășurarea curselor în siguranță.

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▶ Vezi pagina acestui video: Vântul puternic a oprit telecabina de la Bâlea Lac: 7 turiști au urcat înainte de suspendarea curselor — VIDEO

„La Bâlea Lac, transportul cu telecabina este oprit temporar. Cursele se vor relua după ce vântul va scădea în intensitate. Deocamdată, până se potolește vântul, telecabinele sunt în stațiile lor, oprite”, au transmis reprezentanții instalației de transport pe cablu.

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Înainte de suspendarea curselor, telecabina a funcționat în primele ore ale dimineții, transportând angajați ai cabanelor și personalul care deservește instalația. Tot atunci au urcat și șapte turiști. Nu se știe, deocamdată, unde sunt cazați aceștia, dar potrivit reprezentantilor telecabinei, nu sunt in pericol. La primele curse nu au existat turiști care să solicite coborârea de la Bâlea Lac.

Reprezentanții telecabinei au explicat că instalația nu funcționează pe timpul nopții, însă pot fi organizate curse speciale în situații de urgență sau pentru turiștii cazați în zonă, atunci când vremea permite.

Vânt puternic și temperaturi sub zero grade la Bâlea Lac

Vremea s-a înrăutățit considerabil în zona montană a județului Sibiu. Meteorologii au emis un cod roșu de vânt pentru zonele situate la peste 1.200 de metri altitudine, valabil vineri, între orele 01:00 și 10:00. Avertizarea a vizat inclusiv zona Bâlea Lac și Păltiniș, fiind prognozate rafale care puteau depăși 140 de kilometri pe oră.

Potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie, vineri dimineață, la ora 09:00, la Bâlea Lac se înregistrau minus 3,1 grade Celsius, ceață și o umiditate de 96%. Stratul de zăpadă măsura doar 4 centimetri, astfel că, deși temperaturile au coborât sub pragul înghețului, peisajul de iarnă este încă departe de cel obișnuit în această perioadă.

Vântul a creat probleme și în zonele mai joase ale județului. În apropierea Sibiului, la Cristian, rafalele au ajuns la 86 de kilometri pe oră, potrivit informațiilor meteorologice comunicate vineri.

Deocamdată, nu a fost anunțată o oră la care transportul cu telecabina ar putea fi reluat. Totul depinde de intensitatea vântului și de condițiile de siguranță. Până atunci, instalația rămâne oprită, iar turiștii care intenționează să urce la Bâlea Lac sunt sfătuiți să verifice funcționarea telecabinei înainte de plecare.

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