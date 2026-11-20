O nouă apariție a unui animal sălbatic a fost semnalată în municipiul Sibiu. O vulpe a fost fotografiată în timp ce se plimba nestingherită pe străzile din zona cartierelor Țiglari și Tineretului, fără să dea semne de teamă față de oameni.

Incidentul a avut loc marți dimineață, iar imaginile au fost surprinse de o cititoare Ora de Sibiu. Potrivit acesteia, animalul a avut un comportament neobișnuit de blând și s-a apropiat chiar de autoturismul ei.

Nu s-a speriat și a venit până lângă mașină

Martora a relatat că vulpea părea complet obișnuită cu mediul urban și nu a fugit la vederea trecătorilor sau a mașinilor.

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„O vulpe își face veacul într-un cartier din Sibiu. Poza este făcută în cartierul Țiglari / cartierul Tineretului. E ceva ce nu vezi în fiecare zi: o vulpe, care nu era deloc speriată, chiar a venit la mașină după mine, să se plimbe nestingherită prin oraș”, a transmis cititoarea.

Tot mai multe vulpi văzute pe străzile din Sibiu în ultimele săptămâni

Apariția din zona Țiglari – Tineretului nu este un caz izolat, fiind al treilea episod de acest fel semnalat în municipiu în ultimele săptămâni.

La finalul lunii octombrie, în noaptea de 29 spre 30, un alt exemplar a fost filmat în jurul orei 03:00 dimineața în zona Prima Shopping Center, de la ieșirea din Sibiu, în timp ce căuta de mâncare. De asemenea, la mijlocul lunii trecute, o vulpe a fost surprinsă hoinărind chiar pe străzile din centrul istoric al Sibiului, în apropiere de Biserica Ursulinelor.

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Primăria are contract pentru capturarea și relocarea animalelor sălbatice

Având în vedere înmulțirea aparițiilor vulpilor și jderilor în intravilan, Primăria Sibiu a încheiat în vara acestui an un nou contract de prestări servicii cu Asociația de Vânătoare Hubertus Șelimbăr, gestionarul fondului cinegetic de pe raza municipiului și a stațiunii Păltiniș. Conform procedurilor, animalele capturate urmează să fie relocate.

Pentru fiecare exemplar prins, municipalitatea plătește 500 de lei fără TVA, la care se adaugă 650 de lei fără TVA pe zi (24 de ore) pentru amplasarea și supravegherea capcanelor autorizate. Costul total, de 1.150 de lei fără TVA, este achitat de Primărie doar în situația în care animalul este efectiv capturat.

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