Pensionarii din sistemul public și cei din sistemul pensiilor militare de stat, cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei, primesc în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 23/2026. Banii, de 500, 400 sau 300 de lei, se plătesc din oficiu, fără cerere, odată cu pensia lunii decembrie, a confirmat Casa Națională de Pensii Publice pentru Digi24.

Prima tranșă a fost acordată în mai 2026, după ce Guvernul a aprobat „Pachetul de solidaritate”.

Câți bani primesc pensionarii

Cuantumul celei de-a doua tranșe depinde de veniturile lunare cuvenite în noiembrie 2026, nu de cele din aprilie, folosite la tranșa din mai. Ordonanța prevede trei praguri:

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până la 1.500 de lei inclusiv: 500 de lei;

între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv: 400 de lei;

între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv: 300 de lei.

Cine depășește 3.000 de lei nu primește ajutorul. Pentru că încadrarea se face din nou, pe veniturile din noiembrie, suma din decembrie poate fi diferită de cea din mai, iar unii pensionari pot ieși din plafon.

Venituri sunt luate în calcul

La stabilirea plafonului se cumulează, pentru aceeași persoană:

veniturile din pensii din sistemul public de pensii, cuvenite în noiembrie 2026;

veniturile din pensii militare de stat, cuvenite în aceeași lună;

indemnizația socială pentru pensionari, acordată în baza OUG 6/2009, cuvenită tot în noiembrie 2026.

Restanțele încasate în noiembrie, adică drepturile bănești cuvenite și neîncasate aferente unor perioade anterioare, nu se iau în considerare la calculul plafonului.

Reguli importante

Ajutorul se acordă doar pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii care au domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate sunt excluse, potrivit articolului VII din ordonanță.

În cazul pensiei de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte. Suma este integrală chiar dacă drepturile plătite în noiembrie sunt aferente doar unei fracțiuni de lună.

Casele de pensii identifică automat persoanele îndreptățite. Nu trebuie depusă nicio cerere.

Când ajung banii

Ajutorul este plătit odată cu pensia lunii decembrie 2026, a confirmat CNPP pentru Digi24.

Pentru pensia virată pe card sau în cont, Casa Națională de Pensii Publice prevede că plata se face începând cu data de 12, dar nu mai târziu de 13 ale lunii. Banii pot fi folosiți imediat ce intră în cont.

La domiciliu, intervalul obișnuit de distribuire prin Poșta Română este 1–15 ale lunii. În decembrie, 1 este zi de sărbătoare legală, iar directorul general al Poștei Române, Ștefan Valentin, a declarat pentru Digi24 că distribuirea începe miercuri, 2 decembrie, continuă pe 3 și 4 decembrie și în săptămâna următoare, cu estimarea ca livrările să se încheie până pe 16 decembrie.

Pensionarii care nu sunt găsiți acasă și primesc un aviz își pot ridica banii și documentul de plată de la ghișeul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii, potrivit CNPP.

Exemple de calcul

Dacă un pensionar are în noiembrie un venit cuvenit de 1.450 de lei, se încadrează la ajutorul de 500 de lei. Cu pensia din decembrie neschimbată, încasarea din această lună include pensia plus cei 500 de lei.

La un venit cuvenit de 1.800 de lei în noiembrie, ajutorul este de 400 de lei. La 2.500 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Dacă venitul cumulat depășește 3.000 de lei, nu se acordă nimic.

Un alt exemplu: un pensionar încasează în noiembrie 1.400 de lei pensie și încă 800 de lei restanțe din luni anterioare. Restanțele nu intră în calcul, deci venitul luat în considerare rămâne 1.400 de lei, iar ajutorul este de 500 de lei.

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