O noapte de luptă pentru viață, încheiată tragic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Femeia de 68 de ani, care vineri seară a căzut de la primul etaj al clădirii în care era internată, a murit sâmbătă dimineață. Medicii au încercat ore întregi să o salveze, însă rănile suferite au fost prea grave. La ora 7:25, pacienta s-a stins din viață la Terapie Intensivă.

Totul s-a petrecut vineri, 20 noiembrie, în jurul orei 20:30, în incinta Spitalului Județean Sibiu. Femeia era internată la Secția de Neurologie, iar la un moment dat a căzut de la primul etaj, în împrejurări care nu au fost încă lămurite. Ora de Sibiu a relatat despre incident încă de vineri seară.

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▶ Vezi pagina acestui video: A murit pacienta căzută de la etajul Neurologiei din Sibiu. Medicii au luptat ore întregi — VIDEO

Personalul medical a intervenit imediat, iar pacienta a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe. Starea sa era extrem de gravă, motiv pentru care medicii au decis transferul la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

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În ciuda eforturilor depuse pentru salvarea sa, femeia a decedat sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 7:25.

Polițiștii au intervenit la spital. Circumstanțele căderii sunt cercetate

Incidentul a fost sesizat și polițiștilor, care au ajuns la unitatea medicală în seara tragediei. Oamenii legii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat și în ce împrejurări a căzut femeia de la etaj.

„La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 20:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au intervenit în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde o femeie ar fi căzut de la primul etaj, în împrejurări care urmează a fi stabilite. În urma incidentului, femeia a suferit vătămări corporale grave, fiind preluată și transportată pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis Ana Mureșan, reprezentanta Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Spitalul confirmă decesul pacientei

Reprezentanții Spitalului Județean Sibiu au confirmat sâmbătă dimineață decesul pacientei. Potrivit informațiilor preliminare ale unității medicale, incidentul ar putea fi legat de o tentativă de suicid, însă această ipoteză nu a fost confirmată de anchetatori.

„O pacientă în vârstă de 68 de ani, internată în cadrul Secției de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a decedat în dimineața zilei de 21 noiembrie 2026, la ora 7:25, în urma unui incident produs în incinta unității medicale. Incidentul a avut loc în data de 20 noiembrie 2026, fiind vorba, potrivit informațiilor preliminare, despre o tentativă de suicid prin cădere de la înălțime. Imediat după producerea incidentului, pacienta a fost preluată de personalul medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe, ulterior fiind transferată în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde echipa medicală a depus toate eforturile pentru salvarea vieții acesteia”, a declarat Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Conducerea spitalului a transmis condoleanțe familiei și a precizat că împrejurările exacte ale tragediei sunt în curs de verificare.

„Cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs acest eveniment sunt în curs de verificare, urmând ca instituțiile abilitate să stabilească toate circumstanțele. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu regretă profund acest tragic eveniment și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a mai transmis Călin Boar.

Femeia de 68 de ani nu a mai apucat să se întoarcă acasă. Internarea sa la Spitalul Județean Sibiu s-a încheiat cu o tragedie, iar familia a primit vestea decesului sâmbătă dimineață.

Cercetările polițiștilor trebuie să stabilească acum cum s-a produs căderea și ce s-a întâmplat în ultimele ore dinaintea incidentului. Deocamdată, rămâne neclar în ce circumstanțe pacienta a ajuns să cadă de la primul etaj al spitalului.

Dacă treci printr-o perioadă dificilă sau te gândești la sinucidere, poți cere ajutor la Telefonul Verde Antisuicid al Alianței Române de Prevenție a Suicidului, 0800 801 200 (apel gratuit). În caz de urgență, sună la 112.

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