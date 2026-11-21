Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se răcește de duminică, 22 noiembrie, în nordul, nord-vestul și centrul țării, iar de luni, 23 noiembrie, răcirea se va resimți în toată România. În prognoza pe șapte zile publicată vineri, 20 noiembrie, meteorologii estimează ploi, lapoviță și ninsori, cu nopți geroase în depresiuni.

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▶ Vezi pagina acestui video: ANM anunță răcire accentuată de luni, 23 noiembrie: în Transilvania, nopțile coboară spre -3 grade — VIDEO

„De duminică, o nouă răcire, la început, în partea de nord, nord-vest și centru a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 10 grade, iar de luni răcirea să se resimtă în toată țara”, a declarat Elena Mateescu, directorul general al ANM, la Digi24. Potrivit acesteia, la debutul săptămânii viitoare maximele vor fi cuprinse, în general, între 4 și 10 grade, iar minimele vor fi deja negative în zonele depresionare. Săptămâna „va debuta și cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Maramureș, Transilvania și Moldova”.

Luni ninge în mai multe zone, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 6 centimetri

Duminică, 22 noiembrie, temperaturile scad în nord, nord-vest și centru, apropiindu-se de valorile normale ale perioadei. Maximele se vor încadra între 3 grade în estul Transilvaniei și circa 14 grade în sudul Banatului, în vestul și sudul Olteniei și în sudul și centrul Munteniei. Noaptea vor fi precipitații în toate regiunile. La munte, mai ales în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, vor predomina ninsoarea și lapovița, iar la altitudini mari vântul poate depăși 70–80 km/h, cu viscol. Se va depune un strat de zăpadă de 1–5 cm, iar în zona înaltă, în general, de 7–12 cm. Spre sfârșitul intervalului, precipitații mixte slabe sunt posibile și în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei.

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Luni, 23 noiembrie, răcirea continuă, iar în jumătatea de nord vremea va deveni mai rece decât normal. Vor fi precipitații pe arii extinse. Ninsorile vor predomina la munte, în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei. În restul Transilvaniei și al Moldovei, în Maramureș și în zonele deluroase vor fi precipitații mixte, iar în celelalte regiuni va ploua. În zonele în care ninge, stratul de zăpadă va fi de 1–6 cm, posibil mai consistent la munte. Maximele se vor încadra între 1 și 11 grade, mai ridicate în Bărăgan și în Dobrogea, între 12 și 14 grade. Minimele vor fi cuprinse între -6 și 4 grade, iar în depresiuni pot coborî spre -8 grade.

Marți, 24 noiembrie, vremea va fi mai rece decât ar fi normal la sfârșit de noiembrie. Pe arii restrânse va ninge slab la munte, în Maramureș, Moldova și Transilvania. Maximele vor fi, în general, între -1 și 8 grade, iar minimele între -8 și 1 grad.

Deocamdată, ANM nu a emis o avertizare de ninsoare (cod galben, portocaliu sau roșu) pentru acest episod. Datele de mai sus provin din prognoza operațională, care se actualizează zilnic.

În Transilvania și în județul Sibiu, nopțile devin geroase

Județul Sibiu se află în zona de răcire anunțată de duminică pentru centrul țării. În estimarea regională pe două săptămâni a ANM, media maximelor în Transilvania coboară la aproximativ 6 grade în 22–23 noiembrie, iar media minimelor ajunge la -3 grade pe 23 noiembrie. În a doua săptămână a intervalului, minimele medii din Transilvania sunt estimate între -2 și 0 grade.

La munte, aceeași estimare indică o medie a maximelor de circa -1 grad pe 22 noiembrie și o medie a minimelor de -5 grade pe 23 noiembrie. Luni, în cea mai mare parte a Transilvaniei sunt așteptate precipitații mixte, iar în estul regiunii vor predomina ninsorile.

ANM nu publică în aceste buletine o prognoză punctuală pentru municipiul Sibiu, distinctă de cea regională.

Prognoza pe patru săptămâni, până pe 21 decembrie

Estimarea pentru intervalul 23 noiembrie–21 decembrie, elaborată vineri, 20 noiembrie, pe baza datelor ECMWF, indică temperaturi medii ușor sub cele normale în săptămâna 23–30 noiembrie, pe întreg teritoriul, mai ales în zonele montane și submontane. Precipitațiile vor fi excedentare în vest și în centru și, în general, apropiate de normal în rest.

În săptămâna 30 noiembrie–7 decembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât normalul în sud-est și apropiate de normal în rest, iar precipitațiile sunt estimate deficitare în cea mai mare parte a țării. Între 7 și 14 decembrie, mediile termice revin aproape de normal, cu precipitații ușor excedentare în sud. În săptămâna 14–21 decembrie, mediile vor fi ușor peste normal în regiunile intracarpatice și apropiate de normal în rest, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite.

ANM precizează că acest produs estimează abaterile medii săptămânale și că fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi prognozate pe această bază. Ora de Sibiu a scris, pe 13 noiembrie, și despre estimarea anterioară pe patru săptămâni, care indica încă o vreme mai caldă decât normal până la jumătatea lui decembrie.

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