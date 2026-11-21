Un bărbat a murit sâmbătă seară, lovit de trenul de călători Sibiu–Piatra Olt pe Valea Oltului, între stațiile Cornet și Lotru din județul Vâlcea, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.

Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Vâlcea au fost anunțați prin 112 în jurul orei 19:17. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să-l resusciteze, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

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„În seara zilei de 21 noiembrie 2026, în jurul orei 19:17, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Vâlcea au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la producerea unui accident feroviar, pe secția de cale ferată 201, între stațiile Cornet și Lotru” potrivit IPJ Vâlcea.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat, a cărui identitate nu a fost stabilită până în prezent, ar fi fost surprins și accidentat de un tren de călători care circula pe relația Sibiu–Piatra Olt.

La locul evenimentului au intervenit și echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul bărbatului.

Din primele date, persoana decedată ar avea vârsta cuprinsă între 40 și 45 de ani, polițiștii desfășurând activități pentru stabilirea identității acesteia.

Mecanicul de locomotivă, un bărbat de 54 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Trupul a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea pentru necropsie, examinarea care stabilește cauza morții. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, adică moartea unei persoane provocată fără intenție, și încearcă să afle cine este victima și cum s-a produs accidentul.

Circulația feroviară a fost reluată în jurul orei 21:57.

În iunie, tot în Vâlcea, un bărbat de 45 de ani a fost lovit de trenul care circula între Craiova și Sibiu, în zona Nord a municipiului Râmnicu Vâlcea.

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